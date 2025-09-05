お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹さんのインスタグラムのアカウントに不正にアクセスしたとして、32歳の男が逮捕されました。

【写真を見る】お笑いコンビ「アインシュタイン」稲田さんのインスタに不正アクセスか 32歳男逮捕 稲田さんのアカウントから性的写真を要求されたなどの情報 関連調べる 警視庁

逮捕された住居・職業不詳の久保智成容疑者（32）は、去年7月から10月にかけて17回にわたり、お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹さんとプロスポーツ選手の2人のインスタグラムのアカウントに、不正にアクセスした疑いがもたれています。

警視庁によりますと、久保容疑者は名前や生年月日からパスワードを予測してログインし、アカウントを乗っ取ったということです。

稲田さんのアカウントをめぐっては、久保容疑者が不正にアクセスしていた時期に、「性的な写真を送るように稲田さんから要求された」などといった情報がSNSなどで拡散されていて、稲田さんは関与を否定。去年8月、警視庁に相談していました。

久保容疑者は、少なくとも70のインスタグラムのアカウントにアクセスしたとみられ、警視庁が余罪を調べています。