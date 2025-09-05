¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡ÙÁ´¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡¢2026Ç¯10·î16ÆüÁ´À¤³¦¸ø³«·èÄê
¥«¥×¥³¥ó¤¬¸Ø¤ëÀ¤³¦Åª¿Íµ¤³ÊÆ®¥²ー¥à¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¤è¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¸ø¼°²èÁü¤¬½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2026Ç¯10·î16Æü¤ÎÁ´À¤³¦¸ø³«Í½Äê¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£(C)CAPCOM
¥±¥óÌò¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥À¥à¡Ù¡Ê2022¡Ë¥Î¥¢¡¦¥»¥ó¥Æ¥£¥Í¥ª¡£¥ê¥å¥¦¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¡Ê2022¡Ë¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¾®Ï©¡£¥Ð¥¤¥½¥óÌò¤Ë¥é¥Ã¥Ñー¤Î50¥»¥ó¥È¡¢¥À¥óÌò¤Ë¥¹¥¿¥ó¥À¥Ã¥×¡¦¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥·¥å¥ë¥Ä¡¢½ÕÎïÌò¤Ë¥«¥êー¥Ê¡¦¥ê¥ã¥ó¡¢¥À¥ë¥·¥àÌò¤Ë¥ô¥£¥É¥¥¥æ¥È¡¦¥¸¥ãー¥à¥ïー¥ë¡¢¥Ð¥ë¥í¥°Ìò¤ËÊ¤ÌÌ¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥ªー¥ô¥£¥ë¡¦¥Ú¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥«Ìò¤Ë¡Ø¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ó¡Ù¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¡¢¥Ù¥¬Ìò¤Ë¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É ¡È¶Ë¡É°ÅÞ¡¢½¸·ë¡Ù¡Ê2021¡Ë¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥À¥¹¥È¥Þ¥ë¥Á¥ã¥ó¡¢¹ëµ´Ìò¤ËWWE¥ì¥¹¥éー¤Î¥íー¥Þ¥ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥º¤¬ÇÛÌò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥¤¥ëÌò¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤Î¥³ー¥Ç¥£¡¦¥íー¥Ç¥¹¤¬±é¤¸¤ë¡£
¿·¤¿¤Ê»²Àï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥¥ã¥¹¥È¤âÈ½ÌÀ¡£¥¶¥ó¥®¥¨¥ÕÌò¤Ë¤Ï¥ª¥é¥ó¥À½Ð¿È¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥Àー¤Ç¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤È±¿Ì¿¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥ê¥Ò¥¿ー¥¹¡£¥¨¥É¥â¥ó¥ÉËÜÅÄÌò¤ÏÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥éー¡¢¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡£¥æー¥êÌò¤Ï¥Æ¥³¥ó¥ÉーÁª¼ê¤Ç¡Ö¥³¥Ö¥é²ñ¡×½Ð±é¤Î¥ì¥¤¥Ê¡¦¥ô¥¡¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥¬¥à¡£¥¸¥çーÌò¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Áí¹ç³ÊÆ®²È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡¦¥ô¥©¥ë¥«¥Î¥Õ¥¹¥ー¡£¥¥ã¥ß¥£Ìò¤Ë¥á¥é¥Ëー¡¦¥¸¥ãー¥ó¥½¥ó¡¢¥Þー¥ô¥£¥óÌò¤Ë¥«¥¤¥ë¡¦¥àー¥Ëー¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
À½ºî¤Ï¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ù¡Ê2019¡Ë¤ä¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÈÇ¡ØGODZILLA ¥´¥¸¥é¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤ÎÊÆ¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥êー¡£´ÆÆÄ¤ÏÆü·Ï¥Õ¥£¥ë¥à¥áー¥«ー¤Î¥¥¿¥ª¡¦¥µ¥¯¥é¥¤¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¤Ï2026Ç¯10·î16Æü¤ËÁ´À¤³¦¸ø³«¡£