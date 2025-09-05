9月20日の「バットマンの日」にあわせ、各地で『ダークナイト』や『ダークナイト ライジング』の特別上映が行われる。

109シネマズ大阪エキスポシティとグランドシネマサンシャイン池袋『ダークナイト』のIMAXレーザー1週間限定上映を実施。日本国内で「IMAX(R)︎レーザー／GTテクノロジー」を導入している劇場はこの2館のみ。

さらに109シネマズプレミアム新宿では『ダークナイト』と『ダークナイト ライジング』のオールナイト上映を実施。「バットマンの日」ビジュアルのオリジナルステッカーの入場者プレゼントも。

BATMAN and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics.(C) 2008 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. 109シネマズ大阪エキスポシティ IMAX(R)︎レーザー１週間限定上映

上映スケジュール

9月12日（金）～9月18日（木） 1週間限定



上映作品

『ダークナイト』



料金

通常料金でのご案内



販売スケジュール

各上映日の2日前より109シネマズ大阪エキスポシティ公式ホームページにて販売開始

109シネマズ大阪エキスポシティホームページ:

109シネマズプレミアム新宿 オールナイト上映

上映スケジュール

9月20日（土）23：00～ （9月21日（日）4：40頃終了）



※終了後、4:50頃までシアター内・メインラウンジ内でお過ごしいただけます。

※保護者同伴の有無にかかわらず、18歳未満の方はご入場いただけません。



料金

CLASS S：8,800円

CLASS A：6,600円



※各種割引・シネマチケット・招待券の利用対象外

※上映開始の1時間前からメインラウンジ利用可能

※チケット金額にウェルカムコンセッション（ソフトドリンク・ポップコーン）サービス料金を含む

※プレミアムラウンジ「OVERTURE」は対象外

販売スケジュール

9月13日（土）0時より109シネマズプレミアム新宿公式ホームページにて販売開始

109シネマズプレミアム新宿ホームページ:

入場者プレゼント（全上映回共通）

オリジナルステッカー