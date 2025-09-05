「今日好き」あいさ、沖縄での水着ショットに反響「似合ってる」「華奢で可愛い」
【モデルプレス＝2025/09/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙が4日、自身のInstagramを更新。沖縄での水着姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、水着姿に釘付け
細川は「eggの巻頭企画で沖縄撮影してきたよー」と雑誌撮影で沖縄を訪れたことを報告。「めっちゃ楽しかった みんな巻頭行かせてくれてありがとう」と白地にドット柄のビキニ姿で砂浜に座る水着ショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎ」「スタイル抜群」「水着似合ってる」「華奢で可愛い」「巻頭おめでとう」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となり、“やまあい”カップルとして注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
