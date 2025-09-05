夫婦YouTuberゆたせな・セイナ、タイトミニスカから美脚披露 ディズニーでのフランダーコーデに「スタイル抜群」「色合いが可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/09/05】夫婦YouTuberとして活動するゆたせなのセイナが9月4日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーでのコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】美人YouTuber、美脚際立つ奇抜なディズニーキャラコーデ
セイナは「新しいフランダーのカチューシャ夏のうちに使いたくて」と東京ディズニーシーでの写真を公開。「フランダー＆セバスチャンコーデしたよ」と恋人のユウタと「リトル・マーメイド」のキャラクターで合わせたコーディネートで、セイナはイエローのトップスとタイトなブルーのスカートを組み合わせ、美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「似合いすぎ」「実写版フランダーにぴったり」「スタイル抜群」「可愛いすぎる」といったコメントが寄せられている。
ゆたせなは、同棲カップルの日常を切り取った動画が人気の“カップルYouTuber”として話題を呼び、2024年6月17日に7年の交際を経て入籍した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】美人YouTuber、美脚際立つ奇抜なディズニーキャラコーデ
◆セイナ、フランダーコーデで美脚披露
セイナは「新しいフランダーのカチューシャ夏のうちに使いたくて」と東京ディズニーシーでの写真を公開。「フランダー＆セバスチャンコーデしたよ」と恋人のユウタと「リトル・マーメイド」のキャラクターで合わせたコーディネートで、セイナはイエローのトップスとタイトなブルーのスカートを組み合わせ、美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「似合いすぎ」「実写版フランダーにぴったり」「スタイル抜群」「可愛いすぎる」といったコメントが寄せられている。
ゆたせなは、同棲カップルの日常を切り取った動画が人気の“カップルYouTuber”として話題を呼び、2024年6月17日に7年の交際を経て入籍した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】