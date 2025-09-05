“出会って10日婚”梅宮アンナ、夫とキス連発「I love YOU」ラブラブっぷり披露
【モデルプレス＝2025/09/05】タレントの梅宮アンナが9月5日、自身のInstagramのストーリーズを更新。再婚した夫でアートディレクターの世継恭規氏との親密な2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】梅宮アンナ、電撃婚夫と熱いキス
梅宮は「I love YOU」のスタンプで愛を表現し、夫との親密な様子を投稿。赤いフィルター越しに撮影された動画では、梅宮が夫を引き寄せ密着した状態で、何度もキスを交わす様子を映している。
この投稿に、ファンからは「ラブラブ」「幸せそう」「お熱いですね」「素敵な夫婦」「愛が伝わってくる」といった声が上がっている。
梅宮は2001年に結婚し、翌2002年に第1子となる長女を出産。2003年に離婚した。2025年5月27日に自身のInstagramを通じて、世継氏との再婚を発表。出会って10日が経った2025年5月23日に入籍したと明かし、話題を集めた。（modelpress編集部）
◆梅宮アンナ、夫とキス＆ハグ
