道端アンジェリカ「酔っ払いの母に襲われる長男」イケメン息子とのキスショットに反響「ラブラブで可愛い」「素敵な親子」
【モデルプレス＝2025/09/05】モデルの道端アンジェリカが9月5日、自身のInstagramを更新。息子とのキスショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】道端アンジェリカ、イケメン息子にキス
道端は「酔っ払いの母に襲われる長男」とつづり、息子の頬にキスをしているショットを公開。「長男のお友達が撮ってくれた写真」と明かし、「後ろのカップルもラブラブね」と写り込んだカップルについてもコメントしている。
この投稿に、ファンからは「ラブラブで可愛い」「素敵な親子」「微笑ましい」「プライベート感に癒される」「ママの表情が最高」「幸せそうで羨ましい」といったコメントが寄せられている。
道端は2017年12月、一般男性との結婚を発表。2018年7月に第1子男児を出産、2020年10月に第2子男児出産を公表した。その後、2021年11月に正式に離婚が成立。2023年2月には一般男性との再婚を自身のInstagramにて報告していた。（modelpress編集部）
