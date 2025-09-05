日本ツアー控えるSHINee・テミン、約1年ぶりの新曲『Veil』リリース決定！幻想的ビジュアルも公開

SHINeeのテミンが、約1年1か月ぶりに新曲をリリースする。

【写真】日本人アイドル、テミンとコラボ

所属事務所BPMエンターテインメントは9月5日、公式SNSを通じてテミンが9月13日にスペシャルデジタルシングル『Veil』をリリースすると発表した。昨年8月にリリースした5thミニアルバム『ETERNAL』以来の新曲に、世界中のファンが注目している。

新曲発表とともに公開されたイメージの中のテミンは、水中に沈んでいるかのような姿で青い光と調和し、幻想的なオーラを放っている。その姿は『Veil』が描き出す物語への期待をさらに高めている。

（画像＝BPMエンターテインメント）テミン

『Veil』は、欲望と恐怖の間を行き来する内面の告白を歌詞に込めた楽曲で、これまで常に大胆かつ実験的な音楽世界を築いてきたテミンが、どのような魅力でファンを魅了するのか期待が高まっている。

さらにテミンは、新曲リリースと同時に日本でアリーナツアー「2025 TAEMIN ARENA TOUR 'Veil'」を開催する。ツアーは9月13日〜15日の神奈川公演を皮切りに、佐賀（20日・21日）、静岡（10月4日・5日）、千葉（11月29日・30日）、兵庫（12月24日・25日）まで全5都市・11公演を展開する。

今回の日本アリーナツアー「Veil」は「ベールの裏に隠された偽善とタブー」をテーマにしたツアーで、テミンならではの芸術性とパフォーマンスを最大限に発揮し、観客に強烈な没入感と圧倒的なステージを届ける見込みだ。

（記事提供＝OSEN）

◇テミン プロフィール

1993年7月18日生まれ。韓国・ソウル市出身。2005年にSMエンターテインメントの週末公開オーディションで合格し、2008年5月25日にSHINeeとしてデビュー。グループ内ではボーカルとメインダンサーを担当。最年少の可愛いキャラクターでファンを魅了している。2016年には日本でのソロデビューも果たし、日本武道館で2万8000人を動員した。