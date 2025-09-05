「一番くじ 『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』」が2026年1月31日に発売主人公、明智吾郎、ジョーカーのフィギュアが登場
【一番くじ 「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」】 2026年1月31日 発売予定 価格：1回850円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』」を2026年1月31日に発売する。価格は1回850円。
本商品はジュブナイルRPG「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」をモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ。ラインナップには主人公、明智吾郎、ジョーカーのフィギュアが登場する。
「一番くじ 『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』」ラインナップ（一部）
A賞 主人公 フィギュア
・サイズ：約20cm
B賞 明智吾郎 フィギュア
・サイズ：約21cm
ラストワン賞 ジョーカー フィギュア
・サイズ：台座込み 約22cm、キャラクター 約15cm
(C)ATLUS. (C)SEGA.