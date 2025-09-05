トヨタ新「“3列7人／8人乗り”ミニバン」発表！ 最上級より「130万円以上」オトク＆便利な「パワースライドドア」が標準装備！ 安全機能も充実しているシンプルな「ノア」最安モデルとは？

進化した最安モデルとは？

トヨタは2025年9月2日にミニバン「ノア」の一部改良を実施し、同日より発売すると発表しました。

今回の改良では、ボディカラーやグレード体系の整理に加え、一部のオプション装備を標準化するなど、小規模ながら商品力を高める内容となっています。

【画像】超カッコいい！ これが“一番安い”トヨタ新「“3列7人／8人乗り”ミニバン」です！（30枚以上）

なかでも、最も手頃な価格で購入できるエントリーモデルとは一体どのようなクルマなのでしょうか。

7人乗りと8人乗りが選べる！最安モデルの仕様とは？

初代ノアは2001年に姉妹車「ヴォクシー」とともに登場しました。

落ち着いた印象を与えるノアに対し、ヴォクシーは個性的で存在感のあるフロントデザインを採用し、両車のキャラクターは明確に差別化されています。

当初はヴォクシーがネッツ店、ノアがカローラ店で販売されていましたが、2020年5月からはトヨタ全店舗で全車種を取り扱う体制に移行しました。

現行型は2022年1月に登場した4代目で、8年ぶりのフルモデルチェンジによって全グレードが3ナンバーサイズへと統一されました。

日本自動車販売協会連合会（自販連）が発表する「乗用車ブランド通称名別順位（新車販売ランキング、軽自動車を除く）」によれば、2025年7月の販売台数は7768台を記録し、ノアは第8位にランクインしています。

今回の一部改良では、ボディカラーを4色に整理し、オプションの設定内容を見直しました。

さらに、一部装備を標準化することで商品力を向上させています。

グレード体系については、上級の「Z」および中級の「G」グレードを廃止して整理を実施。いずれもエアロタイプの「S-Z」「S-G」に集約されました。

また、福祉車両（ウェルキャブ）には省スペース設計のショートスロープ仕様が新たに追加されました。

そのなかで最も価格が抑えられたモデルが、ガソリン車「X （2WD）」です。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mm、ホイールベースは2850mm。

フロントフェイスはグレードごとに違いがあり、上位グレードではエアロパーツを装着する一方、Xグレードはシンプルで落ち着いたデザインのグリルやバンパーを採用しています。

足回りは樹脂製キャップ付きの16インチスチールホイールを装備。

ボディカラーはXグレードが3色、それ以外のグレードは4色から選択可能です。

インテリアカラーはダークグレーで、3列シート7人乗りと8人乗りのシートレイアウトを設定。

シート素材はファブリックを採用し、7人乗り仕様では折りたたみ式サイドテーブルとアームレストを備えたキャプテンシートが標準装備されています。

ステアリングは本革ではなくウレタン素材を使用。

エアコンはフロントが左右独立温度調整非対応のタイプで、リアはクーラーのみを備えます。

メーターのマルチインフォメーションディスプレイはXが4.2インチ、上位グレードは7インチです。

さら今回の一部改良では、助手席側のワンタッチスイッチ式パワースライドドアや、スマートエントリー＆スタートシステム（ガソリン車）が標準装備となっています。

ディスプレイオーディオは非搭載ですが、8インチのコネクテッド対応ディスプレイオーディオをオプションで選択可能です。

安全装備については、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」の主要機能を標準で搭載。

ただし、Xグレードにはブラインドスポットモニターが非装備で、バックガイドモニターはオプション設定となっています。

パワートレインは2リッター直列4気筒ガソリンエンジンにDirect Shift-CVTを組み合わせ、駆動方式は2WD（FF）です。

価格（消費税込み）は283万300円で、ノアの最上級グレードとなる「HYBRID S-Z E-Four」の414万9200円と比べても大きな差があります。

なお、姉妹車ヴォクシーの最安グレード「S-G 2WD」は324万6100円であり、エントリーモデル同士を比べるとその差額は41万5800円となっています。