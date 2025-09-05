巨人2年目の泉口友汰（26）が、3日に2試合連続の猛打賞で打率を3割に乗せ、セ・リーグの首位打者に浮上した。

岐阜で行われた4日のヤクルト戦も3打数1安打で打率.300とし、リーグトップをキープ。出塁率も.362で、もっか2冠である。

大阪桐蔭高では、1学年下の根尾（現中日）に正遊撃手の座を明け渡さず、3年春のセンバツで全国制覇を果たした。青学大、NTT西日本を経て2023年ドラフト4位で入団。アマチュアのエリートコースを歩いてきたが、1年目の昨季は打率.201に終わった。

今春キャンプは一軍スタートも、正遊撃手争いで注目されたのは、守備の門脇誠（24）と打撃の中山礼都（23）の2人だった。いわば3番手扱いだったが、キャンプイン早々、ブレークを予言した人物がいたという。さるチーム関係者がこう言った

「あの岡本が珍しく…」

「第1クールで一軍の古城茂幸コーチ（内野守備=49）が泉口の変貌ぶりに気が付いた。『スイングが強くなったし、ミート力も格段に上がった。守備だって悪くないし、遊撃のレギュラーを取るんじゃないか』と漏らしていました。開幕は二軍で迎えたが、4月4日にすぐに一軍に呼ばれた。内野守備コーチとしては、リーグワーストの10失策を犯しているだけに、内心は複雑でしょうけど……」

主砲の岡本和真（29）の存在も大きい。今年1月、岡本と吉川尚輝（30）の自主トレに志願して参加したことが進化を促した。

「岡本にはバットの入れ方など、打撃のコツを教えてもらった。岡本が右肘の故障で3カ月の長期離脱中も、毎日のようにラインで連絡を取り合い、打撃の助言を仰いだ。岡本がここまで後輩をかわいがるのは珍しい。泉口の性格がいいからでしょうね」（同）

遊撃手が首位打者を獲得すれば、セ・リーグでは16年の坂本勇人以来2人目の快挙。最後まで突っ走れるか──。

ところで巨人と言えば、阪神の圧倒的独走を許した“戦犯”と言っても過言ではない。昨オフにあれほどの補強をしておきながら、特に1点差のゲーム展開にすこぶる弱いのはなぜか。どうしてこんなことになっているのか。元コーチ2人に聞くと、「意外な指摘」が返ってきた。

