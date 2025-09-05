発熱やせきなど風邪の影響で4日のパイレーツ戦の先発を回避した大谷が9日の本拠地ロサンゼルスでのロッキーズ戦に登板することが決まった。5日の試合前、デーブ・ロバーツ監督が発表した。

指揮官は当初、「今週末のどこか」と6日からのオリオールズ戦での登板を示唆していたが、「コンディションを整えるため、リカバリーの時間を多めに与える。5イニングを投げるためにベストの状態に近づけてほしい」と説明した。

8月21日に対戦した際、4回5失点で今季初黒星を喫した相手に、復帰後2勝目を目指す。

ドジャースといえば、佐々木朗希はメジャー挑戦にあたり、ロッテの優秀なスタッフ３人を“ごっそり引き抜く”という前代未聞の行動で、チーム内で大顰蹙を買っていた。「いったい何様なのか」との批判も噴出したほどだ。まさに「立つ鳥跡を濁す」どころか、泥沼を残して飛び立った異例の移籍劇。いったいあの時、何が起きていたのか。

