持つだけで洗練度アップ！大人の品格を持ち歩く【ブルガリ】高級感あふれる二つ折り財布がAmazonで販売中！
コンパクトなのに機能的！大人の品格を持ち歩く【ブルガリ】高級感あふれる二つ折り財布がAmazonで販売中！
シンプルなデザインと使い勝手の良さで幅広い年代から支持されている、BVLGARI(ブルガリ)の二つ折り財布。
大人気の『ブルガリ・ブルガリ・マン』シリーズで、刻印されたブランドロゴが目を惹くデザイン。
4ヶ所のカード入れ部分とポケット付きで、使い勝手が抜群。
高級感漂うカーフレザー素材で、末永く使用いただける逸品だ。シンプルなデザインで年齢を問わない。
