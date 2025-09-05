三菱が技術支援するチーム三菱ラリーアート

9月2日、東京都港区の三菱自動車工業（以下、三菱）本社ショールームで、『チーム三菱ラリーアート』のアジアクロスカントリーラリー（以下、AXCR）2025優勝報告会がメディアに向けて開催された。

三菱が技術支援するチーム三菱ラリーアートは、8月8〜16日にタイで開催されたAXCR2025にピックアップトラック『トライトン』のT1仕様（改造クロスカントリー車両）で参戦し、総走行距離2316.32km、うち競技区間1002.95kmを走破。チャヤポン・ヨーター選手が16時間15分2秒で3年ぶりの総合優勝、田口勝彦選手が総合5位、小出一登選手が総合22位となった。



アジアクロスカントリーラリー2025で三菱トライトンT1仕様が総合&チーム優勝。 三菱自動車工業

また、チームとして3台以上が完走し、上位2台の合計タイムの早い順で競われるチーム賞も2年ぶり2度目の獲得となった。

今回、ヨーター選手とコドライバーのピーラポン・ソムバットウォン選手が来日し、増岡浩チーム三菱ラリーアート総監督とともに優勝報告会に出席した。

マシンはもちろん、チームワークの強さが勝因

まずは増岡総監督の報告から。

「30回記念となった今年のAXCR、チーム三菱ラリーアートとしては4回目の参戦となります。カンボジアとの国境問題などもあり、コースは約3000kmから2300kmに短縮されましたたが、例年より路面がタフでした。昨年は惜しくも優勝を逃したので、今年は王者奪還を目指し、準備を進め、選手たちもそれに応えてくれました。



「チーム三菱ラリーアートにはチームワークの強さがあります」と増岡総監督。 三菱自動車工業

ですが、ラリーは初日に小出選手が前車と衝突したり、3日目に田口選手にサスペンショントラブルが発生するなど、波乱含みでした。もっとも、他のチームでもタイヤの脱輪やシャシーの破損など、トラブルに見舞われていました。そんな中でもタイムロスを最小限に食い止めたのが勝因でしょう。

今年のAXCRには、三菱の他にトヨタ、いすゞ、そしてフォードも新たに参戦し、来年以降も熾烈な闘いが予想されます。そうしたライバルに対し、チーム三菱ラリーアートにはチームワークの強さがあります。

例えば、サービスポイントで、普通なら20分かかる作業を9人がかりで9分40秒で行ってペナルティなしで次のステージに進めたり、夜遅くまでクルマをメンテナンスして翌日に安心して戦える環境を整えてくれました。これは他チームより大きなアドバンテージでしょう。

今回の優勝で勝率5割となりましたたが、来年はディフェンディングチャンピオンとなります。勝ち続けるというハードルは高くなりましたが、スポンサーやパートナー企業の皆さんの協力も受けて、連覇を目指して頑張ります」

来年も優勝できるように

続いてドライバーのヨーター選手。彼は小さいころから三菱車がWRCなどで活躍しているのをテレビで見て、大きくなったら三菱車で参戦したいと思っていたが、その夢が叶ってうれしいと語る。

昨年、トップで快走していたチャヤポン選手だが、トラブルでストップしてしまっただけに、今年の優勝は格別だったようだ。



三菱本社ショールームで、メディアに向けて優勝報告会が開催された。 篠原政明

「昨年より改良されたマシンは速くなりましたが、今年のコースはハードで、また他チームも万全の体制で臨んできたため、かなりコンペティティブなラリーとなりましたが、なんとか優勝することができました。

レグ5でスタックしたり、レグ8ではラジエタートラブルもありましたたが、小出選手のクイックサポートもあり、大きなロスなく走ることができました。

優勝は難しいけれど、連勝することはもっと難しい。だが来年も優勝できるように頑張ります」

今回のAXCRのために20kgも減量して臨んだというヨーター選手。連覇を目指して頑張ってほしいものだ。

最後に、コドライバー（ナビゲーター）のソムバットウォン選手。

「毎日、夕方にコースノートを渡され、ドライバーに分かりやすく伝えられるよう研究しました。例えば、行けるところは緑、と危ないところは赤のマーカーで印を付け、コースの問題点をチームで話し合いました。

そんな毎日の確認やチームとのミーティングで問題を解決し、正確なナビゲーションでドライバーに思い切り走らせます。そんなふたりのコンビネーションにチームのサポートが加わって、優勝という結果をもたらしてくれました」

ラリーでもレースでも、モータースポーツはドライバーのテクニックやマシンの性能だけで勝てるわけではない。増岡総監督は「チーム三菱ラリーアート全員の力で勝ち取った優勝」だと語る。

ハイスピードコースの安定性とワインディングの操縦性を磨くことで、排気量で差のあるライバルにアドバンテージを築いてきたトライトン。来年は、さらにブラッシュアップして連覇を狙うが、ライバルたちも当然パフォーマンスを上げてくるはず。AXCRは、ますますコンペティティブな闘いが繰り広げられることになるだろう。