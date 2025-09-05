桃井かおり、「豊作」庭のパクチーをたっぷり使った手料理を披露 「彩りが綺麗」「かおりさんのご飯はいつも美味しそう」「なんて素敵なお皿」と反響
俳優の桃井かおり（74）が4日、自身のインスタグラムを更新。「豊作」だという庭のパクチーをたっぷり使った手料理を披露した。
【写真】「彩りが綺麗」「美味しそう」庭のパクチーをたっぷり使った手料理
「腸詰めの残りもあるんで本日ビーフンのはずがまた春雨だったようで、チャプチェになったよう」と、ソーセージやパクチーがアクセントになったチャプチェの写真をアップ。
庭に生い茂ったパクチーについて、桃井は「よくも勝手に」と驚きの様子でつづっていた。
コメント欄には「パクチーが豊作ってうらやましい それになんて素敵なお皿なんでしょう」「いつも彩りが綺麗 パクチーは苦手だけど、かおりさんの春雨ビーフンもどきは食べてみたい」「チャプチェでも美味しそうですね 今度やってみます」「かおりさんのご飯はいつも美味しそう」など、さまざまな声が寄せられている。
