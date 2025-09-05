ファミマ『極旨黒豚まん』に待望のカレー味 22種スパイスで“最後の夏”を感じる限定フレーバー
ファミリーマートの人気商品『極旨黒豚まん』に、発売7年目で初となる新フレーバー『極旨黒豚まんカレー』が登場する。価格は223円（税抜）で、2025年9月9日から全国の約1万6300店舗で数量限定販売される。
【写真】スパイスが美味しすぎる黒豚まん中心のコク深いカレーソース…実物はこんな感じ！
『極旨黒豚まん』は2019年の発売以来、累計販売数7000万食を突破した看板商品で、2025年1月には第82回「ジャパン・フード・セレクション」で最高位のグランプリを受賞している。国産黒豚と玉ねぎを100％使用し、具材比率50％にこだわった“至極の一品”として支持を集めてきた。定番の肉まんと比べ全体重量は約1.3倍、粗挽き肉のカットサイズも大きく、圧倒的な肉感を楽しめることが特徴だ。
今回登場する『極旨黒豚まんカレー』は、アンケート調査で「食べてみたい味No.1」として選ばれたカレー味を商品化したもの。従来同様に国産黒豚と玉ねぎを100％使い、もっちり生地の中に“22種類の香辛料”を配合した欧風カレーソースを閉じ込めた。黒豚の挽き肉にはオリジナル配合のカレースパイスを絡め、山椒の香りを効かせることで、肉の旨味とソースの風味が一体となる味わいを実現したという。
実際に試食してみると、黒豚のしっかりとした食べ応えと本格的なスパイスの香りが重なり合い、ひと口目から「これはカレー味の黒豚まんだ」と直感できる仕上がり。中心まで食べ進めると、濃厚なカレーソースが一層のコクを生み出し、味わいに深みを加えている。“夏の中華まん”らしいスパイスの効いた旨辛さと、後味のすっきりとした余韻が魅力で、最後まで飽きずに食べられる一品となっていた。
また、発売を記念して「ファミマカフェ」との連動キャンペーンも実施される。9月9日から22日まで、対象のコーヒーやカフェラテを購入すると、次回の会計時に『極旨黒豚まん』と『極旨黒豚まんカレー』に使える20円引きクーポンがレシートで配布される。クーポンの使用期限は9月29日まで。
定番の黒豚まんに新たなスパイスを加えたカレー味は、従来のボリュームと肉感をそのままに、欧風カレーの香りが加わる“夏の終わり”にぴったりの一品。数量限定のため、気になる人は早めに手に取ってみてはいかがだろうか。
