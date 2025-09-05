【大雨警報】静岡県・静岡市南部、静岡市北部、浜松市北部、富士宮市、磐田市、御前崎市などに発表 5日11:43時点
気象台は、午前11時43分に、大雨警報（土砂災害）を静岡市南部、静岡市北部、浜松市北部、富士宮市、磐田市、御前崎市、菊川市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・静岡市南部、静岡市北部、浜松市北部、富士宮市、磐田市、御前崎市などに発表 5日11:43時点
静岡県では、5日夕方まで土砂災害に警戒してください。西部では、5日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■静岡市南部
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼前
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
■浜松市南部
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■浜松市北部
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日昼前
■富士宮市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■富士市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■磐田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 5日昼前
■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 5日昼前
■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 5日夕方
■下田市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■湖西市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
5日昼過ぎにかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
■御前崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■菊川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 5日昼過ぎ
■南伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 5日昼過ぎ