音楽ユニットRepezen Foxx（レペゼンフォックス）の元メンバー「DJ脇」ことWAKIが、5日までにYouTubeチャンネルを更新。同ユニットの解散ライブや、再結成などについて言及した。

同ユニットは2025年12月31日にみずほPayPayドーム福岡で解散ライブを開催することを発表。当初、元メンバーらは複雑な思いや、ライブ出演をためらう気持ちを明かしていたが、WAKIは「今年の年末にレペゼンの5人が超久しぶりにライブをやるということで決定しました。ようやくそろいました」とメンバー5人が出演の意思を固めたことを報告。「僕自身、こんなにそろうのが早いとは思っていなかった」と率直な思いを語った。

同ユニットは「レペゼン地球」時代に福岡ドームで解散ライブを開催し、その後、改名して活動再開した経緯がある。

今回の解散ライブをめぐりファンからも「名前を変えて復活するんじゃないか」「再結成の布石じゃないのか」といったコメントが寄せられているとしたが、WAKIは「当時は権利関係でいろいろもめていた時がありまして、どうしても名前を変えるしかなかった、というのもあってレペゼン地球解散って言う感じでやらせてもらったんですけど」と説明。

その上で、「今回はこのドームを機にまた5人で活動していくみたいなことは本当にありません。今後そういう予定は一切ありません」とキッパリ否定した。

Repezen Foxxは、旧グループ名「レペゼン地球」として2015年に結成され、YouTubeをはじめとする動画共有サービスを中心に活動。2020年をもって運営会社とのトラブルにより一時解散したが、21年6月より活動を再開した。2024年3月にメンバーのDJ銀太、同5月にDJまる、同8月にDJ社長が相次いで脱退。同11月にはDJふぉい、そして同12月には最後に1人残っていたDJ脇の解任が発表され、メンバーは0人となっていた。