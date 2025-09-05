アルピニスト野口健氏（52）が、5日までにX（旧ツイッター）を更新。大規模太陽光発電所（メガソーラー）建設などによる自然破壊が懸念されている現状に思いをつづった。

ネパールのマナスル山麓、サマ村で森林再生を目指したプロジェクトを行ってきた野口氏。当初、森づくりに関心がなかった現地の人々に「日本人は森を神様だと大切にしてきました。森があるから栄養たっぷりの水が湧く。野菜作りもその綺麗な水があるからこそ育つ。森の栄養は海をも豊かにする。森は多くの命を育んでくれる。生活の為に木を切ることもあるけれど、切りっぱなしではなく、切ったら植える。かつて多くの国々は切りっぱなしだったけれど、日本人は昔から森をとても大切にしてきた。だから、皆さんも切ったら植えて下さい」と伝えていたという。

しかし日本の現状に「僕は嘘をついていたのかもしれない」と顧みつつ、「これは一時の道迷いなのだと思いたい。しかし、何かがとてつもなく臭う。ドス黒い闇のようなものを感じる。更にその泥ついた闇の利権に群がる集団なのか個人なのか。または政治家らなのか。森林破壊だけではなく、先人から受け継いできた日本人の心までもが壊されていく。向かい合う相手は誰なのか。闇深き開発企業なのか、それともそれを許している国なのか。いや、許しているのではなく、どっぷりと浸かっているのかもしれない」と疑いの目を向けた。

「この闇はとてつもなく深い。故に難儀である。覚悟を決めた以上、迷いは捨てましたが、個人では太刀打ちできる相手ではない。ヒマラヤを歩きながら『どうすべきなのか』を、まるで黒い紙を虫眼鏡でジリジリと焼くようにその1点を必死に考えています」と野口氏。

「日本の美しい山河を何としてでも守らなければならない。それが出来ずにどうして先人達に顔向けできましょうか。まだ待ち合うはず。諦めたらこの国の最も大切にしてきた心が失われる。日本が日本ではなくなってしまう。オーバー抜きに私はそう確信しています」との思いをつづった。