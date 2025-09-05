¡ã¤ªÁ°¤éÁ´°÷Ï·¤±¤¿¤Ê¡ä¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÁðµÈ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Î¤Ö¤¿¤Á»°»ÐËå¤â±©Â¿»Ò¤â·ãÅÜ¡£»ëÄ°¼Ô¡Ö½÷À¤Ë¡ØÏ·¤±¤¿¤Ê¡ª¡Ù¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¡×¡Ö¤³¤ì¤¾°¤Éô¥µ¥À¥ò¡×
º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè23½µ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤ÏÌµÎÏ¤À¤±¤ì¤É¡×¤ÎÂè115²ó¤¬9·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁðµÈ¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤Î¤Ö¤¿¤Á¤Ï´î¤Ó¡Ä
µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿°¤Éô¥µ¥À¥ò¤µ¤ó±é¤¸¤ë²°Â¼ÁðµÈ¡£Ä«ÅÄ»°»ÐËå¤ÈÊì¡¦±©Â¿»Ò¤È¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤ä¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö°Ê²¼9·î5ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¡Ë¤¬Ìø°æ²È¤ËÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¤µ¤ó¡Ë¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
µ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤ËÂç´î¤Ó¤Î¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡Ë¤¿¤Á¡£
¤½¤Î¤³¤í¡¢¼êÖº¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤µ¤ó¡Ë¤Î»Å»ö¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÁðµÈ¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µ¢Âð¸å¡¢²È¤ËÁðµÈ¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¯¿ó¡£
£±¤«·î¸å¤Î8·î15Æü¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤ëÃæ¡¢¿ó¤Ï²¿¤«¤ò·è°Õ¤·¡Ä¡£
¡ã»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¡ä
µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÁðµÈ¤È¤Î¤Ö¤¿¤Á»°»ÐËå¤ä±©Â¿»Ò¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÏÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁðµÈ¤¬Ä«ÅÄ²È¤Î½÷À¿Ø¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤ªÁ°¤éÁ´°÷Ï·¤±¤¿¤Ê¡×¤ÈÈ¯¸À¡£ÏÂ¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¡¢¤Î¤Ö¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤Î¸À¤¤Êý¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¡¢±©Â¿»Ò¤Ï¡Ö¶À¸«¤Þ¤¹¡©¡×¤È°ì¸À¡£ÁðµÈ¤¬¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤¤¡×¤È£´¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¼Õºá¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£
¡Öµ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿½÷À¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ ¡ØÏ·¤±¤¿¤Ê¡Ù ¤ß¤ó¤ÊÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö¥ä¥à¤µ¤ó¤â¤«¤Ê¤êÏ·¤±¤¿¤è¡¼¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃÏÍëÆ§¤ó¤Ç1¿Í1¿ÍÃúÇ«¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤ë¡×
¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁðµÈ¤ò±é¤¸¤ë°¤Éô¥µ¥À¥ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¸½Âå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¤Ç¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢
¡Ö½÷À¤Ë¡ØÏ·¤±¤¿¤Ê¡ª¡Ù¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡×
¤È¥É¥é¥Þ¤ËÍí¤á¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
°ì½Ö¤ÇÎÞ¤òÍ¶¤¦
¾¼ÏÂ2Ç¯¤ËÊª¸ì¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡£NHK¥É¥é¥Þ¡¦¥¬¥¤¥É¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤óPart1¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Î¤Ö¤Ï¤³¤Î»þ£¸ºÐ¤Ç¤¹¡£
¿ó¤È¤Î¤Ö¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿Âè110²ó¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¾¼ÏÂ42Ç¯5·î¤ÈÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Î¤Ö¤È¿ó¤Ï40Âå¸åÈ¾¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢
¡Ö¤Î¤Ö¤ÏÈ±¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤à¤·¤í¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤Í¡×
¤È¡ÖÏ·¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÈÆÃ¤Î´Ö¹ç¤¤¤È¶õµ¤´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹°¤Éô¤µ¤ó¡£¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤é°ìÅ¾¤·¤ÆÁðµÈ¤¬ÀïÁèÂÎ¸³¤òÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó ¾Ð¤¤¤«¤é¡¢°ì½Ö¤ÇÎÞ¤òÍ¶¤¦¤ó¤À¡×¡Ö²þ¤á¤Æ°¤Éô¥µ¥À¥ò¤µ¤ó±éµ»¤¦¤Ã¤Ã¤Þ¡Ä¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö°¤Éô¥µ¥À¥ò·à¾ì¡×¡Ö¤³¤ì¤¾°¤Éô¥µ¥À¥ò¡£Â¾¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à¤±¤É¡¢É¬¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤òÈ÷¤¨¤ë¶õµ¤´¶¤È¤«¡¢Ï·¤±¤¿¤Ê¤Ç¸Ç¤Þ¤ë»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤È¤«¡£¤¢¤È¾Ð¤¤¤«¤éÎÞ¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¶õµ¤¤òºî¤ì¤ë±éµ»¤È¤«¡×¤È°¤Éô¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¼Ô¡ã¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¡¢¾®¾¾Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¡ãÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¡ä¤òº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡¢¡ãÌø°æ¿ó¡ä¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Î¤Ö¤ÎÊì¡¦±©Â¿»Ò¤ò¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¡¢¤Î¤Ö¤ÎËå¡¦Íö»Ò¤ò²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¡¢¥á¥¤¥³¤ò¸¶ºÚÇµ²Ú¤µ¤ó¡¢¿ó¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»Ò¤ò¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¡¢Ææ¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¡¦²°Â¼ÁðµÈÌò¤ò°¤Éô¥µ¥À¥ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
ÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¸ì¤ê¤ò¡¢µÓËÜ¤ÏÃæ±à¥ß¥Û¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¡Ø»òÊª¡Ù¤ÏRADWIMPS¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£