北斗晶の長男、実弟とのプライベートショット公開「すごいパワーを感じる」「佐々木家は皆が仲良し」
タレントの北斗晶さんの長男・佐々木健之介さんは9月5日、自身のInstagramを更新。弟とハイキングに行った様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真&動画】健之介さん兄弟の早朝ハイキングの様子
さらに、ハイキングコースの階段をダッシュする姿もあり、朝からアクティブに楽しんでいる様子が伝わってきます。
コメント欄では、「朝日に虹最高だね！」「4枚目の写真、すごいパワーを感じる」「佐々木家は皆が仲良しですね」「仲良し兄弟最高」「健ちゃんの運動見るとヤル気出ます笑」との声が集まりました。
「朝日に虹最高だね！」健之介さんは「弟と朝5時からハイキング！なんとか日の出前に頂上着いて、朝日見れました」とつづり、4枚の写真と5本の動画を公開しました。動画には、朝日が昇る瞬間や大きな虹がかかる様子が映され、写真には虹を指さす姿や笑顔を見せる健之介さんが収められています。
