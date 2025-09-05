『PEANUTS』×「ファミマ」がコラボ！ 各年代のスヌーピーをデザインした商品やグッズが登場
「ファミリーマート」は、9月9日（火）から、「ファミリーマート×スヌーピー『ファミマの特別コレクション』」と題し、スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』とのコラボレーションキャンペーンを、全国の店舗で実施する。
【写真】折りたたみ可能なエコバッグも登場！ 『PEANUTS』コラボ商品一覧
■歴代イラストをデザイン
今回開催される「ファミリーマート×スヌーピー『ファミマの特別コレクション』」は、各年代のスヌーピーのイラストを使用したコラボ商品の販売や対象商品を購入すると限定オリジナルグッズがもらえる企画を展開するキャンペーン。
コラボ商品は、パッケージに80年代と90年代のスヌーピーを描いた「スヌーピー クッキー＆クリームサンド」や、90年代のルーシーとスヌーピーのイラストをあしらった「ルーシーのレモネード」などがそろう。
また、スヌーピーの好物の一つであるドーナツをモチーフにした「スヌーピー チョコケーキドーナツ」が70年代と90年代のイラスト入りパッケージで登場するほか、チャーリー・ブラウンの洋服のジグザグ縞模様をイメージした「チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ」が60年代と90年代のイラストを使用したパッケージでラインナップ。
さらに「スヌーピーマグ＆白桃ゼリー」は、マグカップに『PEANUTS』のコミック誕生75周年特別デザインをあしらい、各年代のスヌーピーが楽しめるオリジナルデザインに仕上げた。
加えて、「スヌーピー レジ袋風エコバッグ」や「スヌーピー マスコットチャーム」など「ファミリーマート」でしか手に入らない特別なアイテムも販売。
そのほか、対象商品を購入すると1950年代から2000年までの各年代のアートを使用した「A4クリアファイル」や「台紙付きダイカットステッカー」が数量限定でもらえるキャンペーンや、ファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためると『PEANUTS』コミック誕生75周年のオリジナルプレートが付属する「BRUNO」のホットプレートセットなどが当たる企画、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、『PEANUTS』の限定ビジュアルを使ったシールも提供。『PEANUTS』コミックの歴史を振り返ることができるファン必見のキャンペーンとなっている。
