築37年の家→劇的変化 “スケルトンリフォーム”で生まれ変わる『渡辺篤史の建もの探訪』
俳優の渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜 前4：25）6日放送は“劇的変化 スケルトンリフォームの家”埼玉県久喜市の岩男邸を紹介する。
【写真多数】一新された外観＝「埼玉県久喜市の岩男邸」
借家として暮らしていた築37年の住宅を購入し、骨組みだけを残して内装や間取りを全面改修。耐震・断熱改修も同時に行い、外構工事の多くはDIYで仕上げた。玄関は趣味のアウトドア用品を収めるために増築し、収納力を強化。1階は居間と廊下をつなぐ回遊動線を確保し、使い勝手の良い空間へと生まれ変わった。
約12畳のリビングは、かつて独立した和室の寝室だった場所。大きな開口を庭に面して設け、開放感あふれる空間となった。さらにキッチンは北側から南へ移動し、ダイニングと一体化した約17畳の広さに。天井には古い梁を現しにして、建物の歴史を感じさせている。
2階には元々3つあった個室のうち1部屋と押し入れを改装し、家族共用のライブラリーを新設。勉強や趣味に活用できるスペースとして、多目的に使える空間になった。そこからは約12畳のルーフバルコニーに出ることができ、屋外の開放感を楽しめる造りとなっている。
改修：2023年12月
敷地面積：203.6平方メートル（61.6坪）
建築面積：95.0平方メートル（28.7坪）
延床面積：139.1平方メートル（42.1坪）
構造：木造在来工法
設計：宇賀神亮／アトリエルル
【写真多数】一新された外観＝「埼玉県久喜市の岩男邸」
借家として暮らしていた築37年の住宅を購入し、骨組みだけを残して内装や間取りを全面改修。耐震・断熱改修も同時に行い、外構工事の多くはDIYで仕上げた。玄関は趣味のアウトドア用品を収めるために増築し、収納力を強化。1階は居間と廊下をつなぐ回遊動線を確保し、使い勝手の良い空間へと生まれ変わった。
2階には元々3つあった個室のうち1部屋と押し入れを改装し、家族共用のライブラリーを新設。勉強や趣味に活用できるスペースとして、多目的に使える空間になった。そこからは約12畳のルーフバルコニーに出ることができ、屋外の開放感を楽しめる造りとなっている。
改修：2023年12月
敷地面積：203.6平方メートル（61.6坪）
建築面積：95.0平方メートル（28.7坪）
延床面積：139.1平方メートル（42.1坪）
構造：木造在来工法
設計：宇賀神亮／アトリエルル