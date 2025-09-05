親子でアート工作にチャレンジ！「ペーパーシアター体験会」に行ってきました

動画を見せたり、ゲームをしたりとついデジタルに頼りがちな、子どもとのおうち時間。できればデジタルデバイスに頼らず、簡単な工作などのアナログな遊びを楽しんでもらいたいもの。そんなときは「ペーパーシアター」の出番！ 年⻑の娘と体験会に行ってきました。

「ペーパーシアター」とはどんなもの？



「ペーパーシアター」とは、レーザーで精密にカットされている色紙や木を重ね合わせて作り上げるク

ラフトキットのこと。３〜５層の色紙や木を重ねれば、テレビや映画の人気アニメ作品やゲームのキャラクターなどのモチーフの立体的な作品ができ上がります。

30分ぐらいで作れる簡単なものから5時間ほどかかる大作まで、工作の難易度もさまざま！ レーザー

カットされたパーツを切り離し、貼りつけて組み立てるだけで、子どもでも簡単に奥行きを感じられる

アート作品ができます。

「ペーパーシアター」はどうやって作るの？

今回の体験会では簡単にできるお試し版の２種類のなかから、好きなものを選びます。娘は、柴犬のデザインのものでチャレンジ！

●用意するもの

・カッターナイフ

・接着剤

・ピンセット

ちなみに、体験会では難易度が最も低いキットを使用したため、カッターナイフを使わずにできました！ 小さいお子さんでも安全に楽しめますね。

●作り方

１．各パーツを切り離します

キットのなかの説明書を見ながら、パーツを切り離していきます。すでにレーザーカットされているので、年⻑の娘でも慎重にやればキレイに切り取ることができました！

２．貼りつけ用のパーツを接着剤で貼りつける

ベースとなるパーツに、接着剤で貼りつけ用のパーツを貼っていきます。楊枝を使って接着剤を塗るとスムーズにできました。最初だけやり方をサポートしましたが、「自分でやりたい！」と集中して進めていました。

３．各層を順番どおりに組み合わせます！

３つの層をジョイントパーツで順番につなげます。ジョイント部分に接着剤をつけて固定する作業が

少し娘にはむずかしかったようでサポートしましたが、でき上がっていく様子に興味津々！

４．完成！

ついに立体感がある柴犬のアート作品が完成！ 「かわいい！」と気に入って、スタッフの人たちに自慢していました。

達成感を味わった後は、インテリアにも♪

工作というと、壊れやすく保存に困るものもありますが、「ペーパーシアター」はデザインも素敵で品質も高いため、お部屋のインテリアにもぴったり！ わが家でもさっそく私が作ったキットとともに部屋に飾りました。

とても楽しかった様子で「ほかのも作ってみたい！」とやる気満々。調べてみると、未就学児でもできそうな種類もたくさん。娘の好きなサンリオキャラクターをはじめ、人気漫画作品のものなど、80 キャラクター以上の商品ラインナップがあるそう！ かわいいキットがいっぱいで、どれにしたらいいか迷っちゃいます。

難易度の高いキットなら、大人のデジタルデトックス時間にも最適。プレゼントにも喜ばれそうと思ったので、ジブリ好きの友人の誕生日プレゼントに購入を決めました！

お気に入りのキャラクターを探して、無心で作業を進めていたら、あっという間に時間が経つはず。親子で一緒にチャレンジしてみませんか？



◆「ペーパーシアター」の公式サイトも参考に！