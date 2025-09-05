双子を妊娠中のタレント・中川翔子が５日までに自身のインスタグラムを更新。帝王切開での出産への不安を吐露した。

「寝ても寝ても眠い日、、横になるしかないからどうしても眠くなっちゃう。身体が重たすぎて寝返りのたびにううっ、、、と言わなきゃだめでうるさい自分」と近況を報告。「カレーをつくりました！」「家にあるものだけでできてよかったですが今後はネットスーパー活用してみようかな？使ったことないけど、、」と手料理の一皿の写真をアップした。

また過去の投稿で計画帝王切開出産の予定であることを明かしているが「インスタでも質問！帝王切開術後、どれくらい痛いんですか、、？傷跡もだけどお腹の中が痛いみたいですねえ、、怖くて怖くてもう跡になりやすいからテープは買いましたが、、、ひいい〜」と大きくなったおなかをクローズアップした下からの角度で撮影した自身の写真を添えて不安をつづった。

この投稿には「バースプランに『無事に産まれたら寝かせてほしい』と書きました」「今日産後２日目ですがひょいひょいと歩けるしシャワーも行けました」「すぐ痛み止めもらっていました←これめっちゃ大切です！痛みは我慢せずすぐ痛み止めもらってください」などという具体的な経験談や、「１人じゃないから大丈夫ですよ！」「大変でも子どもの可愛さに癒されてました」などという励ましの声が寄せられていた。