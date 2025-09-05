ドル円一時148.08円まで下落、日本資産に買い戻し 米雇用統計を前にドル売りも ドル円一時148.08円まで下落、日本資産に買い戻し 米雇用統計を前にドル売りも

ドル円一時148.08円まで下落、日本資産に買い戻し 米雇用統計を前にドル売りも



日本資産に買い戻しの動き。円は上昇しドル円は一時148.08円付近まで下落した。日経平均は一時600円超上昇、債券価格も上昇している。



きょう発表された日本7月の実質賃金が予想外のプラスとなったことで日銀の利上げ観測が再浮上。トランプ米大統領が日本車関税引き下げの大統領令に署名したことが好感されており日経平均は大幅高。日本10年債利回りは1.571%付近まで低下している（債券価格上昇）。今夜の米雇用統計を前にドル売りも見られる。ユーロドルは1.1675付近まで上昇。オンショア人民元は対ドルで今月1日以来の高値。



週明け8日に自民党「臨時総裁選」実施の意思確認が行われる。総裁選前倒しとなれば日本政治の不透明感が強まり日本売りになる可能性がある。円売りが加速しドル円は150円を突破すると一部アナリストは見ている。

