俳優・川崎麻世（62）が5日までに自身のブログを更新。結婚1周年を迎えたことを報告し、妻で料理研究家の花音さん（41）との夫婦ショットを披露した。

「今朝 キッチンから何やらいい香りがしてた 俺はソファで携帯をいじっていると 花音がご飯できたよと ダイニングテーブルにドカン！！わあ〜！！なんじゃこりゃ！？花音が『一周年おめでとう』と そうなんです 今日は我々の入籍一周年記念日なんです」と報告。

白のブラウス、ベージュのパンツ姿で椅子に腰かける花音さんと、後ろに立つ白のシャツ、デニム姿の自身の夫婦ショットをアップした。

「あっという間の一年だったな 昨夜は結婚式に来れなかった友達が 花音の店に来てくれて カウントダウンでお祝いしてくれた ほんとうに皆んな優しいね」と回顧すると、「余った鶏がらで 男料理ですがスープを作ったよ チキンをキッチンでキチンと作りました」「夫婦共作のスープは心に沁みました」ともつづった。

また「夫婦になってまだ一年ですが なんのトラブルもなく幸せな毎日を送っております」と明かし、「人生山あり谷あり いろんな壁にもぶつかって行くとは思いますが お互いに手を繋いで前を向いて 歩んで行きたいと思います 今後とも宜しくお願いし致します」と決意を記した。

また花音さんも自身のインスタグラムに同じ写真を投稿し、「川粼になり1年が経ちました」と報告。「変わっていないようで変わった1年だったのかもしれません。これからも変わり映えのない毎日を幸せと思える日々を送れますように 川粼家一同、母2人、ワンニャン6匹、そして私たち夫婦を宜しくお願い致します」とつづった。