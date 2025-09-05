タレントの千秋が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。株式会社SHOW-GUNの専務取締役に就任したきっかけを明かした。

千秋は今年4月、同社の専務取締役に就任したことを発表。同社はテレビ・ラジオコマーシャルやライブイベント、企業プロモーション事業を展開する企業で、この日は取締役副社長のマッコイ斉藤氏とともに出演した。

千秋が専務取締役に就任したいきさつとして、マッコイ氏は「番組の打ち合わせがあったんですよ。千秋さんがうちの会社に来てくれて」と回想。「それでうちの会社の住所送ったら、千秋さんが“あれ？ここ、お父さんがよく行くところだ”って言ったんですよ」と振り返り、「そのビルの一番上が、千秋さんのお父様がよく来る…」と言いよどむと、千秋が「住友会館です。よく来るんですよ」と明かした。

千秋の父で日本板硝子の社長、会長を務めた藤本勝司氏は東京の政財界で初めて作られた阪神公認の後援会「道一筋会」の発起人を務めたほどの阪神ファン。同じく虎党の千秋も父と共に参加しており、その様子を度々SNSに投稿している。

同社のオフィスは住友会館の2階下にあるという。「40階以上あるのに、2つ下のところで。凄いご縁を感じたんです。いつも行ってるビルだ！って思って」とうれしそうに語っていた。