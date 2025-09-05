気象台は、午前11時26分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を湖西市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を掛川市、袋井市に発表しました。

伊豆、西部では、5日夕方まで土砂災害に警戒してください。西部では、5日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■浜松市南部

□大雨警報

・土砂災害

5日夕方にかけて警戒

・浸水

5日昼過ぎにかけて警戒

1時間最大雨量 40mm





■富士市□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■掛川市□大雨警報【発表】・土砂災害5日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 5日昼前■袋井市□大雨警報【発表】・土砂災害5日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mmピーク時間 5日夕方■下田市□大雨警報・土砂災害5日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 5日昼過ぎ■湖西市□大雨警報【発表】・土砂災害5日夕方にかけて警戒・浸水5日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量 30mm■南伊豆町□大雨警報・土砂災害5日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 5日昼過ぎ