気象台は、午前11時26分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を湖西市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を掛川市、袋井市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・湖西市に発表 5日11:26時点

伊豆、西部では、5日夕方まで土砂災害に警戒してください。西部では、5日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■浜松市南部
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■富士市
□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■掛川市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　5日昼前

■袋井市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　5日夕方

■下田市
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ

■湖西市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　5日昼過ぎにかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

■南伊豆町
□大雨警報
・土砂災害
　5日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　5日昼過ぎ