ユーロバスケットのベスト16組み合わせが決定…前回王者スペインがグループフェーズ敗退

日本時間9月4日から5日にかけて、「FIBAユーロバスケット2025」ではグループCとグループDの最終戦が開催された。

グループCでは、ギリシャ代表とスペイン代表が同点8度、リードチェンジ13度の激戦の末にギリシャが90－86で勝利。ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）が25得点14リバウンド9アシストの“トリプルダブル級”のパフォーマンスで4勝1敗（得失点差＋78）とし、グループC首位通過。

一方、2022年の王者スペインは2勝3敗（得失点差＋43）でグループCの5位へ転落したことでグループフェーズ敗退が決定。決勝トーナメント進出を逃したのは、1977年以来初となった。

ユーロバスケットは現地時間5日が休養日。翌6日から、ラトビアの首都リガにて、4つのグループで4位以内に入った計16チームによる一発勝負の決勝トーナメントが幕を開ける。日本時間6日と7日に開催される、準々決勝進出をかけた対戦カードは下記のとおり。

◆■FIBAユーロバスケット2025 準々決勝進出をかけたベスト16対戦カード

9月6日（土）



18:00～：トルコ（5勝0敗／グループA1位）対スウェーデン（1勝4敗／グループB4位）



21:15～：ドイツ（5勝0敗／グループB1位）対ポルトガル（2勝3敗／グループA4位）



24:30～：リトアニア（4勝1敗／グループB2位）対ラトビア（3勝2敗／グループA3位）



27:45～：セルビア（4勝1敗／グループA2位）対フィンランド（3勝2敗／グループB3位）

9月7日（日）



18:00～：ポーランド（3勝2敗／グループD2位）対ボスニア・ヘルツェゴビナ（3勝2敗／グループC3位）



21:15～：フランス（4勝1敗／グループD1位）対ジョージア（2勝3敗／グループC4位）



24:30～：イタリア（4勝1敗／グループC2位）対スロベニア（3勝2敗／グループD3位）



27:45～：ギリシャ（4勝1敗／グループC1位）対イスラエル（3勝2敗／グループD4位）

【動画】スペイン戦でトリプルダブル級の活躍を見せたヤニス！





