「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午前１１時現在で、イメージ情報開発<3803.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



この日の東京株式市場でイメージ情報はストップ高。同社は戦略立案から保守まで一括受注で手掛けるシステムインテグレーター。２６年３月期は大幅増収で、最終損益は３期ぶりに黒字転換を果たす見通しだ。



株価は７月中旬ににわかに動意づき、８月にかけて５００円台から２９００円台まで急騰。その後８００円台への調整を経て、足もと再び商いを伴って上値指向の動きをみせている。これを受けて目先買いを予想する向きが増えたようだ。



出所：MINKABU PRESS