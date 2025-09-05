◎５日前場の主要ヘッドライン
・ｓａｎｔｅｃが続騰し８０００円台に乗せる、データセンター需要見込んだ投資資金の流入が続く
・ａｂｃがＳ高、合弁新会社でビットコイン買い付け戦略を提供へ
・ＩＧＳは急動意、３６０度評価ツール提供開始
・マックハウスが高い、ブランドライセンス事業を開始へ
・三菱電が続伸、「総還元性向を最大７０％に引き上げ」と伝わる
・コニカミノルタが大幅反発、溶剤への耐久性に優れた産業用インクジェットヘッドを発売
・アクリートが一時７％高に買われる、シンガポールのＩＴ企業と資本・業務提携に向けて基本合意
・フジＨＤは一進一退、旧村上ファンド系の保有割合上昇も反応限定的
・マーケットＥは反発、三井不動産レジデンシャルと業務提携
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
