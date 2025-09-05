Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265.T>＝急速人気でストップ高。この日午前１０時ごろ、企業に向けた従業員の能力・行動測定のための３６０度評価ツール「ＧＲＯＷ３６０＋（グロー・サンロクマル・プラス）」を９月から提供開始すると発表した。従来の「ＧＲＯＷ３６０」と比べて使いやすさを追求し、複数の被評価者を一度に評価できる「並列評価機能」などを追加して運用負荷を大幅に軽減したという。これを材料視した買いが集まっている。



コニカミノルタ<4902.T>＝大幅高で３日ぶり反発。同社は４日、高精細・高速印刷に適した産業用インクジェットヘッド「ＫＭ１０２４ｉシリーズ」の新製品として、溶剤への耐久性に優れた「ＫＭ１０２４ｉＳＨＥ－ＨＭ－ＬＶ」を発売したと発表しており、これを好感した買いが入っている。新製品は、溶剤に対する優れた耐久性を備えているのが特徴で、溶剤を含むディスプレー用材料、有機半導体材料、次世代太陽電池用材料、金属ナノインク材料などの塗布に適しているという。また、小液滴のインク吐出も可能で、高精度が求められる工業用途で精密な塗布が可能。更に低粘度のインクや材料塗布に対応していることから、低粘度の材料を用いるペロブスカイト層の形成などにも使用することができるという。ディスプレーや半導体、次世代太陽電池など幅広い用途に対応することから、業績への貢献が期待されているようだ。



マックハウス<7603.T>＝動意含み。この日午前９時ごろ、カジュアルファッションブランド「ＮＡＶＹ（ネイビー）」について、レインボーワークス（東京都世田谷区）と独占的ライセンス契約を締結したと発表しており材料視されている。 レインボーワークスは、「おさるのジョージ」「Ｊ．ＬＥＡＧＵＥ」「ペプシ」「バック・トゥ・ザ・フューチャー」「ジョーズ」「プレイボーイ」など、国内外の著名なキャラクターやブランドなど１００を超える多彩なプロパティのライセンス事業を手掛ける企業。今回のライセンス契約により、マックハウスはブランドライセンス事業を開始することになり、業績への貢献が期待されている。



出所：MINKABU PRESS