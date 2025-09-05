午前：債券サマリー 先物は大幅続伸、長期金利は１．５７０％に低下 午前：債券サマリー 先物は大幅続伸、長期金利は１．５７０％に低下

５日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は大幅続伸した。前日の米国市場で長期債相場が上昇（金利は低下）した流れが円債市場に波及した。



８月のＡＤＰ全米雇用リポートは、非農業部門雇用者数の伸びが市場予想を下回る結果となった。労働市場の先行き不透明感が意識されるなかで、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が台頭し、債券選好姿勢が強まった。米長期金利は４．１６％に低下した。



円債市場では朝方に先物９月限が一時１３７円９３銭まで上昇した。東京市場では利付国債の入札や定例の国債買い入れオペといった需給イベントがなく、買い一巡後は高値圏で膠着感を強めた。この日発表の毎月勤労統計や、日米貿易協議の合意内容に関する米大統領令の署名に対する円債相場の反応は限られた。



先物９月限は前営業日比２４銭高の１３７円８７銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０２０ポイント低い１．５７０％で推移している。



