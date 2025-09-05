小林由依（yousti）髙地優吾（SixTONES）『andGIRL』表紙に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

女性向けファッション誌『andGIRL』秋号が9月5日に発売。秋号の表紙は【通常版】が小林由依、【特別版】はSixTONESの高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）が務める。

■「アーティスト名を付けた理由は、“小林由依”では想像できないものをやりたかったから」

【通常版】のカバーガールを務めるのは、表紙初登場となる“ゆいぽん”こと小林由依。白を基調としたビジュアルが、強さを秘めたまなざしがレースワンピのアンニュイなムードを引き立てる。

インタビューでは、櫻坂46を卒業してから1年、yousti（ユースティー）としてソロデビューを果たした彼女の等身大の魅力を紹介。8月27日にリリースされた1stミニアルバム『yousti』に込めた思いや、これからの活動に対する素直な気持ちを語っている。

「あえてアーティスト名を付けた理由は、“小林由依”では想像できないものをやりたかったから」という彼女が、これからどんな世界を描いていくのか注目だ。

■【画像】小林由依（yousti）

■高地優吾は、SixTONESメンバーとの関係性が垣間見えるエピソードを披露

一方、黒を基調とした【特別版】の表紙を飾るのは、SixTONESの高地優吾。主演舞台『ある日、ある時、ない男。』の稽古期間中に行われたインタビューでは、稽古場での様子や役づくりの裏側をたっぷり語っている。

さらに、グループとして音楽活動を続けながら、俳優として歩みを重ねるなかで感じた演技との向き合い方についての発言も。プライベートな一面やメンバーとの関係性が垣間見えるエピソードも要チェックだ。

大胆な肌見せに翻弄される表紙ビジュアルとともに、高地の今を余すことなく紹介。

■日向坂46松尾桜が『andGIRL』に初登場

日向坂46の新メンバーオーディションに見事合格し、現在五期生として活動している松尾桜が、『andGIRL』に初登場。はじめてのソロ雑誌撮影とは思えないほど魅力的でアンニュイな表情を披露した。

インタビューでは「奇跡が起きて加入することができました」と語るオーディションの様子や気になる私生活、そして“応援しているアイドル”から“憧れの先輩”へと変わった小坂菜緒へのラブコールまで、松尾の素顔とまっすぐな思いが届けられる。

■【画像】松尾桜（日向坂46）

■【画像】『andGIRL』表紙

■書籍情報

『andGIRL』秋号

2025.09.05 ON SALE

■関連リンク

『andGIRL』公式サイト

https://www.andgirl.jp/

yousti OFFICIAL SITE

SixTONES OFFICIAL SITE

https://www.sixtones.jp/

https://www.johnnys-net.jp/page?id=artistTop&artist=42