Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。金曜レギュラーパーソナリティーを務める『ZIP!』（日本テレビ系）のオフショットを公開した。

9月5日放送の『ZIP!』は「KENJIRO’S DIY STATION」第52弾を放送。山下健二郎（三代目 J Soul Brothers）と阿部のDIYコラボ後半戦で、阿部がリクエストした勉強グッズの収納ワゴンが完成。また阿部は「けん玉チャレンジ」にも挑戦した。

■「成功!!」と書かれたけん玉を嬉しそうに指差す阿部亮平

ライトブルーのシャツ＆ダーク系のスーツにネイビー×オレンジのストライプネクタイを合わせた阿部。

「ZIP! ありがとうございました」というコメントとともに公開したのは、阿部が3連の「けん玉」を持っている姿で、「成功!!」と記された青・赤・緑の玉を嬉しそうに指差している。

阿部はさらに「台風の情報しっかり確認して、行ってらっしゃい！」と綴った。

ファンからは「かわいすぎて泣く」「顔がきゅるきゅる」「ゴツめの手がメロい」「けん玉成功おめでとう」「笑顔が素敵すぎる」「嬉しそうなお顔がたまらない」といった声が寄せられている。

