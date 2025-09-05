5日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数806、値下がり銘柄数518と、値上がりが優勢だった。



個別ではａｂｃ<8783>がストップ高。Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<2437>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＪＥＳＣＯホールディングス<1434>、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ<1435>、太洋基礎工業<1758>、佐田建設<1826>、イチケン<1847>など92銘柄は年初来高値を更新。夢みつけ隊<2673>、ヤマトインターナショナル<8127>、ファインシンター<5994>、イメージ ワン<2667>、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610>は値上がり率上位に買われた。



一方、日本鋳鉄管<5612>、エス・サイエンス<5721>、誠建設工業<8995>、水道機工<6403>、大盛工業<1844>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

