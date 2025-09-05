ETF売買動向＝5日前引け、ｉＦ高配４０、ｉＦＳＰ無が新高値 ETF売買動向＝5日前引け、ｉＦ高配４０、ｉＦＳＰ無が新高値

5日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比3.2％減の1468億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同1.1％減の1187億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 <2558> 、上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <1554> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <2633> 、ＮＥＸＴ 建設・資材 <1619> 、ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2563> など51銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> が新安値をつけた。



日経平均株価が310円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金678億3800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金593億5000万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が113億8700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が95億1200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が88億9000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が71億7900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が57億8100万円の売買代金となった。



株探ニュース

