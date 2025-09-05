東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、イメージ情報、ＩＧＳがS高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、イメージ情報、ＩＧＳがS高

5日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数370、値下がり銘柄数191と、値上がりが優勢だった。



個別ではイメージ情報開発<3803>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>がストップ高。アールプランナー<2983>、ＬＡホールディングス<2986>、ｃｏｔｔａ<3359>、日本ファルコム<3723>、ＲＯＢＯＴ ＰＡＹＭＥＮＴ<4374>など13銘柄は年初来高値を更新。情報戦略テクノロジー<155A>、窪田製薬ホールディングス<4596>、ブティックス<9272>、ジェリービーンズグループ<3070>、アイ・パートナーズフィナンシャル<7345>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＬＯＩＶＥ<352A>、フラー<387A>、ＪＩＧ－ＳＡＷ<3914>、グラッドキューブ<9561>が年初来安値を更新。アルファクス・フード・システム<3814>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、イオレ<2334>、メドレックス<4586>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

