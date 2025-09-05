ETF売買代金ランキング＝5日前引け
5日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 67838 4.6 31500
２. <1357> 日経Ｄインバ 11387 -21.9 8565
３. <1458> 楽天Ｗブル 9512 70.5 37340
４. <1360> 日経ベア２ 8890 -12.6 210.3
５. <1579> 日経ブル２ 7179 -8.7 339.1
６. <1321> 野村日経平均 5781 -15.9 44230
７. <1540> 純金信託 2186 -45.5 15905
８. <1306> 野村東証指数 1982 32.8 3212.0
９. <1459> 楽天Ｗベア 1502 -33.1 345
10. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1497 -7.4 2038.0
11. <1475> ｉＳＴＰＸ 1409 380.9 316.2
12. <1568> ＴＰＸブル 1371 -15.0 583.7
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1331 25.4 48440
14. <1329> ｉＳ日経 1239 45.1 4430
15. <1320> ｉＦ日経年１ 1203 -63.9 44070
16. <1330> 上場日経平均 1155 117.9 44270
17. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 897 11.2 2152
18. <1655> ｉＳ米国株 833 103.2 694.4
19. <1398> ＳＭＤリート 803 200.7 1926.5
20. <1489> 日経高配５０ 748 97.9 2580
21. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 725 -16.7 673.0
22. <1545> 野村ナスＨ無 663 -34.8 35380
23. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 631 -12.0 1096
24. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 556 24.4 53720
25. <1348> ＭＸトピクス 536 464.2 3200.0
26. <1478> ｉＳ高配当 533 1340.5 4201
27. <1305> ｉＦＴＰ年１ 510 9.0 3243.0
28. <2644> ＧＸ半導日株 481 434.4 1837
29. <1356> ＴＰＸベア２ 450 36.0 217.7
30. <1358> 上場日経２倍 436 7.9 59400
31. <1326> ＳＰＤＲ 415 -8.4 48430
32. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 411 4010.0 355.6
33. <1308> 上場東証指数 385 69.6 3171
34. <1476> ｉＳＪリート 361 -25.3 1954
35. <1597> ＭＸＪリート 349 -20.1 1932.5
36. <1346> ＭＸ２２５ 346 25.4 44250
37. <2036> 金先物Ｗブル 339 -57.5 111250
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 337 -6.4 27735
39. <1571> 日経インバ 309 139.5 501
40. <1615> 野村東証銀行 305 7.0 449.4
41. <2631> ＭＸナスダク 280 677.8 25120
42. <2865> ＧＸＮカバコ 267 69.0 1096
43. <1542> 純銀信託 254 -57.4 17880
44. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 252 -47.4 216
45. <2244> ＧＸＵテック 245 44.1 2712
46. <1541> 純プラ信託 241 -16.9 6140
47. <1671> ＷＴＩ原油 234 -28.2 3005
48. <314A> ｉＳゴールド 218 -35.1 249.7
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ 206 74.6 45030
50. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 186 -24.4 12275
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 67838 4.6 31500
２. <1357> 日経Ｄインバ 11387 -21.9 8565
３. <1458> 楽天Ｗブル 9512 70.5 37340
４. <1360> 日経ベア２ 8890 -12.6 210.3
５. <1579> 日経ブル２ 7179 -8.7 339.1
６. <1321> 野村日経平均 5781 -15.9 44230
７. <1540> 純金信託 2186 -45.5 15905
８. <1306> 野村東証指数 1982 32.8 3212.0
９. <1459> 楽天Ｗベア 1502 -33.1 345
10. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1497 -7.4 2038.0
11. <1475> ｉＳＴＰＸ 1409 380.9 316.2
12. <1568> ＴＰＸブル 1371 -15.0 583.7
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1331 25.4 48440
14. <1329> ｉＳ日経 1239 45.1 4430
15. <1320> ｉＦ日経年１ 1203 -63.9 44070
16. <1330> 上場日経平均 1155 117.9 44270
17. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 897 11.2 2152
18. <1655> ｉＳ米国株 833 103.2 694.4
19. <1398> ＳＭＤリート 803 200.7 1926.5
20. <1489> 日経高配５０ 748 97.9 2580
21. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 725 -16.7 673.0
22. <1545> 野村ナスＨ無 663 -34.8 35380
23. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 631 -12.0 1096
24. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 556 24.4 53720
25. <1348> ＭＸトピクス 536 464.2 3200.0
26. <1478> ｉＳ高配当 533 1340.5 4201
27. <1305> ｉＦＴＰ年１ 510 9.0 3243.0
28. <2644> ＧＸ半導日株 481 434.4 1837
29. <1356> ＴＰＸベア２ 450 36.0 217.7
30. <1358> 上場日経２倍 436 7.9 59400
31. <1326> ＳＰＤＲ 415 -8.4 48430
32. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 411 4010.0 355.6
33. <1308> 上場東証指数 385 69.6 3171
34. <1476> ｉＳＪリート 361 -25.3 1954
35. <1597> ＭＸＪリート 349 -20.1 1932.5
36. <1346> ＭＸ２２５ 346 25.4 44250
37. <2036> 金先物Ｗブル 339 -57.5 111250
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 337 -6.4 27735
39. <1571> 日経インバ 309 139.5 501
40. <1615> 野村東証銀行 305 7.0 449.4
41. <2631> ＭＸナスダク 280 677.8 25120
42. <2865> ＧＸＮカバコ 267 69.0 1096
43. <1542> 純銀信託 254 -57.4 17880
44. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 252 -47.4 216
45. <2244> ＧＸＵテック 245 44.1 2712
46. <1541> 純プラ信託 241 -16.9 6140
47. <1671> ＷＴＩ原油 234 -28.2 3005
48. <314A> ｉＳゴールド 218 -35.1 249.7
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ 206 74.6 45030
50. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 186 -24.4 12275
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース