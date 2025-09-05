　5日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 67838　　　 4.6　　　 31500
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 11387　　 -21.9　　　　8565
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9512　　　70.5　　　 37340
４. <1360> 日経ベア２　　　　8890　　 -12.6　　　 210.3
５. <1579> 日経ブル２　　　　7179　　　-8.7　　　 339.1
６. <1321> 野村日経平均　　　5781　　 -15.9　　　 44230
７. <1540> 純金信託　　　　　2186　　 -45.5　　　 15905
８. <1306> 野村東証指数　　　1982　　　32.8　　　3212.0
９. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1502　　 -33.1　　　　 345
10. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1497　　　-7.4　　　2038.0
11. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1409　　 380.9　　　 316.2
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　1371　　 -15.0　　　 583.7
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1331　　　25.4　　　 48440
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　1239　　　45.1　　　　4430
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　1203　　 -63.9　　　 44070
16. <1330> 上場日経平均　　　1155　　 117.9　　　 44270
17. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 897　　　11.2　　　　2152
18. <1655> ｉＳ米国株　　　　 833　　 103.2　　　 694.4
19. <1398> ＳＭＤリート　　　 803　　 200.7　　　1926.5
20. <1489> 日経高配５０　　　 748　　　97.9　　　　2580
21. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 725　　 -16.7　　　 673.0
22. <1545> 野村ナスＨ無　　　 663　　 -34.8　　　 35380
23. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 631　　 -12.0　　　　1096
24. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 556　　　24.4　　　 53720
25. <1348> ＭＸトピクス　　　 536　　 464.2　　　3200.0
26. <1478> ｉＳ高配当　　　　 533　　1340.5　　　　4201
27. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 510　　　 9.0　　　3243.0
28. <2644> ＧＸ半導日株　　　 481　　 434.4　　　　1837
29. <1356> ＴＰＸベア２　　　 450　　　36.0　　　 217.7
30. <1358> 上場日経２倍　　　 436　　　 7.9　　　 59400
31. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 415　　　-8.4　　　 48430
32. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 411　　4010.0　　　 355.6
33. <1308> 上場東証指数　　　 385　　　69.6　　　　3171
34. <1476> ｉＳＪリート　　　 361　　 -25.3　　　　1954
35. <1597> ＭＸＪリート　　　 349　　 -20.1　　　1932.5
36. <1346> ＭＸ２２５　　　　 346　　　25.4　　　 44250
37. <2036> 金先物Ｗブル　　　 339　　 -57.5　　　111250
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 337　　　-6.4　　　 27735
39. <1571> 日経インバ　　　　 309　　 139.5　　　　 501
40. <1615> 野村東証銀行　　　 305　　　 7.0　　　 449.4
41. <2631> ＭＸナスダク　　　 280　　 677.8　　　 25120
42. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 267　　　69.0　　　　1096
43. <1542> 純銀信託　　　　　 254　　 -57.4　　　 17880
44. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 252　　 -47.4　　　　 216
45. <2244> ＧＸＵテック　　　 245　　　44.1　　　　2712
46. <1541> 純プラ信託　　　　 241　　 -16.9　　　　6140
47. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 234　　 -28.2　　　　3005
48. <314A> ｉＳゴールド　　　 218　　 -35.1　　　 249.7
49. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 206　　　74.6　　　 45030
50. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 186　　 -24.4　　　 12275
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース