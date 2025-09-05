世界ラリー選手権（WRC）第10戦『ラリー・パラグアイ』が日本時間8月29日から9月1日にかけて開催された。初開催コースの荒れた赤土グラベルによってアクシデントが相次いだが、なかでも注目を集めたのは、WRC2クラス、ガス・グリーンスミス（シュコダ・ファビアRSラリー2）の衝撃的なトラブルだ。

【映像】激しく着地→“リアアクスルごと”脱落の衝撃光景

問題のシーンが起きたのはデイ1のこと。今季第3戦『ラリー・サファリ』でクラス優勝している28歳のイギリス人が駆るシュコダは、激しいジャンプから着地の衝撃を受け、左リアのサスペンションが破損。その直後車載カメラは、左リアアクスル（車軸）ごと脱落した驚きの光景を捉えた。今大会でもタイヤが脱落するアクシデントは見られたが、“車軸ごと”破損した異例の事象に、WRC公式の実況は「ワッツ！？」と絶叫。「彼（の車）は本当に激しい着地をした」と、その衝撃と過酷さを伝えた。

この様子は、WRC公式X（旧Twitter）で「The rear axle has left the chat（リアアクスルがチャットから退出）」とのコメントとともに投稿され、5日時点で3万回以上視聴されるなど、話題となっている。

グリーンスミスはこのアクシデントによってリタイア。ファンを驚かせた“嘘だろ…”な光景は、WRCの極限をまざまざと見せつけた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2025』／(C)WRC）