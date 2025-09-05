日本ハムのソーセージが今年、発売から４０年を迎えた。

これまでに累計２００億本以上を売り上げ、本場ドイツのあらびきソーセージを日本に根付かせた「立役者」といえる。年間８００億円の売り上げを誇る看板商品だが、少子高齢化が進む国内市場は縮小傾向にあり、海外市場の開拓が課題となっている。（北野浩暉）

試食では１本丸ごと

兵庫県小野市にある日本ハムの工場。シャウエッセンの約３割を製造する西日本最大の生産拠点だ。従業員らは、独自配合の香辛料や調味料で味付けした豚肉のミンチを羊の腸に詰め、広葉樹のチップを使っていぶし、蒸気で加熱していく。

商品企画に長く携わってきた広報部の長田昌之次長は「先人の思いを受け継ぎ、こだわりは守りながら新たな挑戦を続けてきた４０年だった」と胸を張る。

シャウエッセンの開発が始まったのは、魚肉や皮なしのソーセージが主流だった１９７０年代。「ドイツに負けないものを作ろう」と本場に足を運んで研究を重ねた。しかし、８５年２月に発売すると、羊腸を使った食感が受け入れられず、売れ行きは伸び悩んだ。

そこでパリッとした皮のかみ応えをアピールする戦略に打って出た。「美味（びみ）なるものには音がある」と音を前面に打ち出したテレビＣＭを放映。ドイツに倣ってゆでて食べる調理法を推奨し、試食では１本丸ごと提供した。

次第にファンが増え、初年度に１００億円だった売上高は、昨年度８００億円に達した。２０３０年度には１０００億円に増やす目標を掲げる。

購買層の高齢化、てこ入れ

だが、購買層は高齢化が進む。日本ハムが１９年に行った調査では、購入者の約６割が５０〜６０歳代だった。「ソーセージは朝に食べるもの」というイメージが固定化し、食卓に上る頻度も減る傾向にあるという。

日本ハムはてこ入れを図っている。発売以来、同じ味を守り続けてきたが、１９年に「ホットチリ」味や「チーズ」味を追加。ゆでるだけでなく、電子レンジでの調理法も提案し、手軽さを求める若者らにアピールしている。２４年には、夕食やつまみとして楽しめるようにスパイスを利かせた「夜味シリーズ」も売り出した。

一方、海外展開は２０年に始めたものの、輸出量はごくわずかにとどまる。日本ハムは巻き返しに向け、昨年、新たに北海道旭川市の工場によるシンガポールへの輸出認可を取得した。今後は東南アジアへの輸出を強化する方針だ。

マーケティング統括部の岡村香里氏は「様々な形で接点を増やし、国内外で身近な存在と思ってもらえるようにしたい」と語る。