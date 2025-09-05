5日、林芳正官房長官は会見にて、日米関税交渉について「大統領令を米側による7月22日の日米間の合意の着実な実施として歓迎する」と述べた。

トランプ大統領が自動車などへの25％の追加関税を従来の税率と合わせて15％に引き下げることなどを盛り込んだ大統領令に署名したと発表されたことを受けての「政府としての評価」を聞かれた林官房長官は以下のように述べた。

「政府としては、7月22日に発表された日米間の合意について、米側に対して、可及的速やかに我が国への関税に関する大統領令を発するよう、あらゆる形で強く申し入れてきた。こうした働きかけの結果、米国時間4日、トランプ大統領によって大統領令が署名されるに至った。これにより、まず、相互関税については、前回の大統領令が施行された8月7日にさかのぼって『上乗せなし』、すなわち、既存の関税率が15％以上の品目には課されず、15％未満の品目については既存の関税率を含め15％が課されることになった。また、自動車・自動車部品関税についても、25％から15％に引き下げられることになった。ここにおいても、15％は既存の関税率に上乗せなしの扱いとなる。さらに、航空機・航空機部品については、相互関税や分野別課税が課されないことになったこの大統領令を米側による7月22日の日米間の合意の着実な実施として歓迎する。今後の国内産業への支援については、今般の合意や各国の動向による我が国への影響を十分に把握・分析し、それを踏まえて、我が国の産業や雇用に与える影響の緩和に万全を期する」

また、日本からの投資に関する文書に日米の閣僚が署名したことに意義については「日本が半導体や医薬品、エネルギー等の分野において5500億ドルを米国に投資することを内容とする、7月22日に合意された投資イニシアチブに関し、今回、ラトニック商務長官と赤沢大臣との間で、日米の共通理解を確認するための了解覚書に署名をした。本イニシアティブに沿った投資が日米の相互利益の促進、すなわち日米同盟のさらなる強化と経済安全保障の確保、我が国の経済成長の大幅な促進につながることを期待している。引き続き、米側との間で合意の誠実かつ速やかな実施に努めていく」と述べた。

関税交渉と文書発出について、ここに至った経緯やこれまで懸念していた点は解消されたのかを聞かれた林官房長官は「本日の大統領令の署名に至るまでの米側とのやり取りの過程で2つの文章、すなわち7月22日に合意された投資イニシアチブに関する日米の共通理解を確認するための了解覚書及び両国のコミットメントを再確認する共同声明を作成したいとの意向が米側から示された。我が国としては、米側の1日も早い関税引き下げを確実なものとするため、我が国が求める大統領令の署名と同時に、米側の求めに応じ、これらの文書を発出することにした。これは、国民の皆様から広くご理解いただけるよう丁寧に説明する観点からも有意義と考えている。共同声明では、特に半導体と医薬品について、仮に将来、分野別関税が課される際も、我が国がEU等の第三国地域に劣後をしないことや、日本産の航空機や航空機部品に対していかなる関税も課さないという税側の意図を改めて確認し、明記をしている」と説明した。

（ABEMA NEWS）