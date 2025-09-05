みりちゃむ、祖父母顔出しショット公開「階段の降り方一緒で愛おしい」
【モデルプレス＝2025/09/05】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が4日、自身のInstagramを更新。祖父母との3ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】みりちゃむ「階段の降り方一緒」祖父母顔出し
みりちゃむは「ちょっと前にほぼ2週間お休みでばあばの家行ってきた」と夏休みの過ごし方を報告。「3、4枚目ばあばとじいじなんだけどさ、階段の降り方一緒で愛おしいわ笑」と鏡越しで自撮りをするみりちゃむの後ろに階段を降りている祖父母の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「愛おしい」「ほっこりする」「可愛い（笑）」「家族思いで素敵」「心温まる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
