ぺんてるは、カスレにくく安定した描き心地で、細く均一な線が描ける水性顔料マーカー「POINTLINER（ポイントライナー）」を2025年9月19日（金）より発売します。線幅は0.03から1.0まで全7種をラインナップし、実売価格は1本220円、7本セット1540円（いずれも税込）。

「POINTLINER」

記事のポイント 日々の記録を手帳やノートなどにイラストで残す「スケッチジャーナル」の人気に伴い、均一な線でイラストが描きやすい「ミリペン」の需要も増加。こちらの「POINTLINER（ポイントライナー）」は、2020年に海外で先行発売され、欧州を中心に高い評価を得たもの。これからスケッチジャーナルを始めてみたい人にピッタリなペンです。もちろんイラストやスケッチにもオススメ。

「ポイントライナー」は、細く均一な線が描ける、耐水性・耐光性に優れた水性顔料インキを搭載したマーカー。一般的に「ミリペン」と呼ばれる製品で、カスレにくく、用紙を問わず安定して描ける使い心地の良さが支持されています。

「ミリペン」は製図やスケッチ、マンガのコマ割りなど、一定で正確な線幅が求められる場面で多く用いられています。筆圧を変えて線幅を調整する必要がなく、一定の太さの線が容易に引けるため、初心者にも扱いやすい画材としてイラスト制作などでも親しまれてきました。

国内においてもミリペンの市場は近年拡大傾向にあり、スケッチジャーナルやイラスト等、気軽にアートを楽しむ層からの需要が高まっています。

↑スケッチジャーナルに最適。

にじみにくいのでカラーペンや色鉛筆と組み合わせてもOK

本製品は、一般的なミリペンと比較してインキ吐出量が多く、筆記速度が速い方でもカスレず安定した筆記線で描画ができます。また、ペン先の丸みをゆるやかに設計することで、紙との接触面が広くなり、筆記角度によるインキ吐出量の差が出にくくなっています。

そのため、初心者の方でも一定の太さで線が引きやすく、凹凸面がある紙でも安定して描くことができます。上質紙や画用紙など、使う紙を選ばず、様々なアートシーンで活躍します。

↑カラーペンと組み合わせてイラスト描きに。

耐水性・耐光性に優れた水性顔料インキを搭載しているため、カラーペンや、水彩色鉛筆など、ほかの製品と組み合わせてもにじみにくく、作品を長期間きれいに保ちます。また、濃い黒インキを採用しているためアウトラインがはっきり目立ちます。

ミリペンの中でも基本の線幅であり、細描きから太描きまで対応できる0.03、0.05、0.1、0.3、0.5、0.8、1.0の7種類をラインナップ。繊細な線で描き込みたいときも、大胆に力強い線を引きたいときも、これ1シリーズで表現が可能です。

↑イラストやスケッチにもオススメ。

ぺんてる 水性顔料マーカー「POINTLINER」 発売日：2025年9月19日 実売価格：1本220円、7本セット1540円（いずれも税込）

