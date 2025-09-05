´öÅÄ¤ê¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¤Î±Ñ¸ìÈÇ³Ú¶Ê¡ÖIn Bloom¡×ËÜÆüÇÛ¿®
´öÅÄ¤ê¤é¤¬¡¢2025Ç¯1·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿TV¥·¥ê¡¼¥º¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¤Î±Ñ¸ìÈÇ³Ú¶Ê¡ÖIn Bloom¡×¤ò¡¢¼«¿È¤Î¥½¥í³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë±Ñ¸ìÈÇ³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¸åµÜ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¡¢¤½¤³¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡¢Å¸³«Ë¤«¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î±Ñ¸ìÈÇ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ÎMetropolis Studios¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡£Ìõ»ì¤ÏKonnie Aoki¤¬Ã´Åö¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¶Á¤¤ä°ÕÌ£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±Ñ¸ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥º¥à´¶¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¢£´öÅÄ¤ê¤é ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´üÂè1¥¯¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¤ò¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë±Ñ¸ìÈÇ³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ9/5(¶â)¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ìÈÇ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖIn Bloom¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î³Ú¶Ê¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤¢¤ëÅÁÅýÅª¤ÊMetropolis Studios¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬ËÜÆü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÁÏÎ©¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡È¥³¡¼¥Á¡É¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î²»³Ú³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ï½é¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£
Èà½÷¤Î¡¢¶²¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÁÏÂ¤À¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¼«¸ÊÉ½¸½¡¢¤½¤·¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ËÀµÄ¾¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤¬¥³¡¼¥Á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÈCourage to Be Real ¡Ê¥ê¥¢¥ë¤ËÀ¸¤¤ëÍ¦µ¤¡Ë¡É¤È¶¦ÌÄ¤·¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ë¥³¡¼¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿´öÅÄ¤Ï¡¢Fall 2025¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¡ÈRevive Your Courage¡Ê¿Ê¤â¤¦¡¢»ä¤Î¿´¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡Ë¡É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
´öÅÄ¤ê¤é¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à¤³¤ÎÎ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¿È¤Î²»³Ú³èÆ°¤äº£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¸ÄÀ¤ä´¶¾ð¡¢¤½¤·¤ÆÉÔ´°Á´¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÈþ¤·¤µ¤ò»¾¤¨¤ë¡¢¥³¡¼¥Á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤È¤â¤Ë·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤ÄÀ¤Âå¤Ë¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️¡ÖIn Bloom¡× ¢¨¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×±Ñ¸ìÈÇ³Ú¶Ê
2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://orcd.co/lilas_in-bloom
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§´öÅÄ¤ê¤é¡¿ÊÔ¶Ê¡§KOHD
Ìõ»í¡§Konnie Aoki
