◆米大リーグ パイレーツ５―３ドジャース（４日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

パイレーツのＰ・スキーンズ投手（２３）が４日（日本時間５日）、本拠地・ドジャース戦に先発し、６回２安打無失点８奪三振で２年連続の１０勝目（９敗）を挙げた。両リーグトップの防御率を１・９８とし、昨季からのキャリア通算防御率も１・９７となった。

ドジャースＭＶＰトリオの１番大谷、２番ベッツ、３番フリーマンに対しても計９打席で無安打１四球と圧倒。「もし彼らがリーグでトップ３じゃないと言うなら、他に誰がそうだって言えるんだ？ だから彼らに対しては最高レベルで投球を実行しなければいけない。そして、実行できたことをうれしく思う」と話し「だからこそ“ザ・ショー”って呼ばれるんです。ああいう相手と戦うことこそ楽しみなんだ」と笑顔で振り返った。

大谷は初回先頭の第１打席では９８・８マイル（約１５９キロ）直球で空振り三振に倒れたが、３回２死二塁で迎えた第２打席では四球を選んで１０試合連続出塁。しかし、６回先頭の第３打席は３球で空振り三振となり、対スキーンズは２打数無安打２三振１四球。今季は４月の対戦と合わせて計５打数無安打となり、通算成績は１１打数２安打の打率１割８分２厘、１本塁打、２打点、６三振となった。

スキーンズは“大谷対策”について「真ん中に投げないこと。ここ数日も彼は真ん中に来た球を仕留めているし、俺も過去にそれで痛い目をみている。だから自分の投球を実行することだけを考えていた」と明かした。

昨季新人王のスキーンズは２年目にして、サイ・ヤング賞の最有力候補に挙がる。この日がキャリア５２試合目の先発で防御率１・９７は史上初となっている。