河合郁人“週刊誌に撮られたこと”は3回、千原ジュニア「イメージダウンやな…」

タレントの河合郁人（37歳）が、9月4日に放送されたトーク番組「千原ジュニアのヘベレケ」（東海テレビ）に出演。3回あるという、“週刊誌に撮られたこと”について語った。



この日、ゲスト出演した河合は、千原ジュニアから「写真とか、トラブルはゼロやろ？」と聞かれ、「ないです」と回答。ただ、「（週刊誌に）撮られたことはあります」「1人で」と話し、ジュニア、FUJIWARA・藤本敏史は揃って「えっ？」「1人…？」と驚く。



河合は「まず最初に撮られたことがあるのは、ラーメン屋さんでご飯食べてるところ。2回目が肉のハナマサで買い物してるところ」と明かし、ジュニア、藤本は「ええな」。



そして、河合が「3回目が五反田の…宮迫さんのたこ焼き屋の前」と続けると、藤本は「あぁ…」、ジュニアも「イメージダウンやな…」と語った。