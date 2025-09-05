マシンガンズ滝沢「子どもの小学校卒業時、ランドセルをフィリピンまで直接届けました」ごみの分別や環境保全を「楽しむ秘訣」【インタビュー】
36歳からごみ清掃員の仕事をスタートさせ、お笑い芸人をしながらごみ研究家としても活動するマシンガンズの滝沢秀一さん。新刊『まんがで読める ごみってなんだろう？ 世界一わかりやすいごみの本』（講談社）は子ども向けに刊行された一冊だが、滝沢さんによれば、ごみの捨て方を意外と知らないのは子どもより大人のほうだそうで…。知らないと恥ずかしい今どきのSDGsの常識や、もっと知りたくなる海外のごみ事情などをインタビューで語ってくれた。
--ごみって毎日のように向き合うすごく日常的なことですよね。ごみの捨て方はもちろん、間違った捨て方、減らす工夫などを教えてくれる本書は、まさに“ごみのバイブル”だと感じました。
滝沢秀一さん（以下、滝沢）：この一冊でだいたいごみの捨て方はわかるんじゃないですかね。
--子ども向けということで、工夫されたところは。
滝沢：イラストを入れるとやっぱりわかりやすいと思うんです。「ビン」や「カン」が絵で描かれていれば小学1年生でも理解できると思うし、小さい子なら清掃車の構造が描かれたページも好きでしょうね。「どうしてごみを分別するのか」とか、ちょっと難しいページは何年か後に読んでもいい。5年生くらいになれば、たぶん全部理解できるようになると思います。繰り返し読んで、少しずつ覚えてほしいですね。
--少しずつ覚える楽しみも生まれそうですね。ごみを再利用や再資源化するための「リデュース」「リフューズ」など、大人でも知らないような知識もたくさんありました。
滝沢：そう。だから大人が読んでもいい本なんですよ。
--こういったごみの知識は、ご自分で調べているんですか？
滝沢：もちろんそうですね。たとえば、リペアの話でいうと、ヨーロッパでは「リペアの権利」を消費者が勝ち取っているんですよ。日本って大概のものが自分では直せないじゃないですか。たとえばゲームのコントローラーが壊れたら、新しいものを買うしかない。それがヨーロッパでは、消費者が企業に「簡単な作りにして」「危ない部品を使わないで」などと伝えて、消費者がリペア＝修理できるような文化が出来上がっている。そういうことを調べるのが好きですね。
たぶんこういう話題って、大人より小学生のほうがくわしいんじゃないですか。2015年に掲げられたSDGsが今の子どもにとっては当たり前。4年生になるとごみの学習もありますから。
--そうかもしれませんね。子どもに教えたいのに、親のほうがごみの捨て方を知らないんです。
滝沢：僕たちはごみの教育を受けていないのでね。今の二十歳くらいの子なんてすごいですよ。スーパーで目の前のところから牛乳を取っていたので「なんで？」って聞いたら、学校で習ったって言うんです。
--目の前のところから牛乳を？
滝沢：「手前取り」といって、賞味期限の早いものから食品を買うと、食品ロスを削減できるんです。僕なんて、子どもの頃は後ろから取れって大人に教えられましたからね。今の30代、40代はまだその癖が残っているけど、今の子は当たり前のように手前から取りますよ。
--意識が高い。
滝沢：うん。でも、当たり前のことかもしれませんね、僕ら大人ができていないだけで。
--恥ずかしくなってきますね…。先ほどのヨーロッパの話からすると、日本はごみに対する危機意識が遅れているんでしょうか。
滝沢：まだできることはたくさんあると思います。ただ、分別については結構優秀ですよ。ペットボトルの分別なんて、諸外国の約40％に対して、日本は90％以上できてますからね。
■「ごみ減らし」はプラスにしかならない
--ペットボトルはわかりやすいですよね。ただ、間違えて覚えている分別もたくさんあるなと、滝沢さんの「ゴミ清掃員の日常」シリーズを読んで思いました。たとえば、ポテトチップスの袋は本来「プラ資源」ですが、汚れを拭き取らずに出すなら「可燃ごみ」なんですよね？
滝沢：資源にしたいのなら、基本的に、汚れているものはNGなんです。お弁当の空き容器なんかも、汚れたまま出すなら可燃ごみにしたほうがいい。汚れを落とさずにリサイクル工場に持っていかれると、2〜3日保管されるうちに汚れが広がって、虫が寄ってくるんですよ。資源がごっそり台無しになってしまう。ポテトチップスはティッシュなどで汚れをきれいに拭き取ると、可燃ごみがプラ資源に変わります。
--「プラ」の表示があるからといって、そのまま捨てるのではだめですね。滝沢さんの本を読んで、親子で一緒に正しい知識を身につけたいです。
滝沢：うちでは、奥さんが勝手にごみを捨てるので「勝手に捨てないで。俺にやらせてほしい」っていつも思うんですよ。
--ええ!? それはどういうことですか。
滝沢：うちにコンポストってものがあるんですね。土の中に生ごみを入れると、微生物に分解されて消えてなくなるんです。麦茶のティーバッグの中身も分解できるんだけど、奥さんが忙しい時に内緒で可燃ごみに入れちゃう。それを俺が見つけ出して「これは資源なんだよ」って伝えるんですけど。うちのごみの管理はめっちゃ厳しいですよ。
--厳しいですね（笑）。お子さんにも指導を？
滝沢：いや、子どもにはそんなに。俺が楽しんでいるから、なんか楽しそうだなって勝手に真似しているんだと思います。親が分別を嫌がるから、子どもも嫌がるんだと思いますよ。僕にとってごみを減らすことはプラスでしかないですからね。ごみをきちんと捨てられる人間は金持ちになると信じているので。
--そういえば、過去のシリーズでは「高級住宅街ほどごみが少ない」という事実が描かれていましたね。
滝沢：そうです。お金持ちは無駄な買い物をしないから、ごみが少ない。それを真似していたら、お金の使い方が変わってきました。何かを買う時に「このお金があの会社に入る」ことがわかると、「じゃあ知り合いの店で買おう」と思い直したりとか、エシカル消費（＝人・社会・地域・環境に配慮した消費行動のこと）が身についてきたので。まだまだ道半ばですけど、もっと続けたらまた新しい気づきがありそうです。
■「何を買うか」でごみは減らせる
--服も捨てるのが嫌だから買わずにレンタルしている、とも聞きました。
滝沢：物はもういらねえや、と思っちゃって。物を持たない心地よさってあるし、捨てるのが嫌だから。それに、ファッションロス（＝まだ着られる衣服が廃棄されること）や労働搾取（低い待遇で過酷な労働を強いられること）に加担するのは嫌だなと思って。そんな企業にお金払いたくない。
どっちかと言えば、大量に洋服を買うほうがお金がかかっていると思いますよ。値札がついたままの服を捨てている人がいっぱいいるんだから。安いからといって、買って着なかったらお金を捨てるようなもの。高級住宅街から大量の服のごみが出てくるなんて、見たことないですもん。
--買う物を選ぶことも、ごみ削減につながるんですね。小学校では物の産地を調べる授業があるので、「どこで作られているか」「誰がどうやって作っているか」を調べて買うのはいいかもしれません。
滝沢：「FSCマーク」っていう森林保全に貢献できるマークがあって、そのマークが入っている企業製品と入っていない企業製品があるんですよ。それを子どもに知ってもらうために、わが子が小さい頃はよくスーパーで「マークがついているお菓子は200円まで買っていいよ。ついていないなら100円まで」と言って買い物していました。産地を調べて買うなら、そういう学び方もいいかもしれないですね。
--今すぐにできるアイデアですね。ゲーム感覚で楽しく学べそうです。
滝沢：このマーク、条件が厳しくて取得するのが難しいらしいですよ。大人の自分も「あ、この企業は入っているんだ」って知るきっかけになりました。
■ごみを減らして楽しくなることを考えてみる
--本の中には他にも、ごみに興味を持つきっかけになりそうな知識がたくさん紹介されています。滝沢さんはこれからも、芸人をしながらごみ清掃員を続けていく予定ですか？
滝沢：そうですね。もう「やりたい」っていう領域に入っているので、できないほうがストレス。月2、3回でもいいから続けたいですね。日本のごみを減らすことが目標ですし。
--Xでのごみネタのつぶやきから、寄付イベントやごみフェスの開催まで、滝沢さんの地道な活動を見ていると、まずは身の回りから始めることの大事さが伝わってきます。
滝沢：この間、うちの子が小学校を卒業したのでランドセルをフィリピンに持っていったら、相手の子どもがすごく喜んでくれて。セカンドライフっていう寄付団体が行くっていうから、俺もついていっていいかって。直接渡したほうが面白いじゃないですか。ランドセル1個でも日本のごみは減りましたから。結局50個くらい集まって、50個のランドセルが燃えないで済みました。でも、そんな偉いものじゃないです。届けたついでにきれいな景色を見て。旅行感覚ですよ。
--旅行感覚。“社会のために”って気合を入れるより気軽に続けやすそうですね。
滝沢：はい。ごみの山とか、すごかったです。スモーキーマウンテンっていう有名な山。燃やしちゃいけないからごみを溜めるんだけど、自然発火みたいな感じで煙が立つから、スモーキーマウンテン。そこに、子どもたちがペットボトルを分別して収入を得るために裸足で上がるんです。足の裏に注射針が刺さって感染症になることもあるんだけど、親には言わないですよね、治療にお金がかかるから。
それを、もう恥ずかしいってことでフィリピン政府が（スモーキーマウンテンを）全部なくしたんだけど、実際にはまだあるんですよ。ただ、政府の方針に対して「自分たちの仕事を取るな」っていちばん怒ったのは住民たちらしくて。この話でごみと労働が連動していることを知り、ぜひ見てみたいと思って行ってきました。社会貢献とか全然考えてなくて、ただ、いろんなごみ、世界のごみを見てみたいだけ。ごみを減らして楽しくなるようなことをずっと考えています。
--ごみって奥深いです。本のタイトルにもあるように「ごみってなんだろう？」と興味を持つことから始めてもいいかもしれません。
滝沢：割と本気で思っているのは、みんながごみを分別すれば、世界中から戦争がなくなるんじゃないかっていうこと。戦争が始まる理由の6割程度は資源の奪い合いという話もありますから。今ある資源を大切にすれば、争わなくていいことって結構多いと思っています。
取材・文＝吉田あき 撮影＝島本絵梨佳