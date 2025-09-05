【実食レポ】スヌーピーの好物をモチーフにしたドーナツやスイーツ！ファミリーマート「ファミマの特別コレクション」
ファミリーマートが、『PEANUTS』コミック誕生75周年記念し、「スヌーピー」の好物をモチーフにしたドーナツなどを揃えた「ファミマの特別コレクション」を開始！
75年間の色々な年代の「スヌーピー」がデザインされたキャンペーン限定グッズも大集合します☆
ファミリーマート「スヌーピー」ファミマの特別コレクション
発売日：2025年9月9日（火）
販売店舗：全国のファミリーマート約16,300店舗
ファミリーマートと「スヌーピー」の「ファミマの特別コレクション」と題し、「スヌーピー」をはじめとする、世界中で愛されている『PEANUTS』キャラクターとのコラボレーションキャンペーンを実施。
『ピーナッツ』の作者が50年間にわたり描いた色々な年代の「スヌーピー」アートを使用したオリジナルスイーツが発売されます。
また、対象商品の購入で1950年代から最後のコミックが描き上げられた2000年までの「スヌーピー」や仲間たちの様々な表情が楽しめるファミマ限定オリジナルグッズがもらえる企画も実施。
期間中、オリジナル商品などを購入してファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためて応募することで、75周年にちなんだ賞品などが抽選で合計240名さまに当たるキャンペーンも同時開催されます。
さらに、オリジナルグッズや、ファミリーマート限定デザインのシールを店内マルチコピー機でプリントできる「ファミマプリント」も発売されるスペシャル企画です☆
スヌーピー クッキー＆クリームサンド
価格：369円（税込398円）
発売日：2025年9月9日（火）
販売エリア：全国
白黒のビーグル犬である「スヌーピー」のカラーをイメージした、ざくざく食感が楽しいクッキー＆クリームのサンドイッチ。
80年代・90年代のアートを使用したパッケージ2種類が展開されます。
ルーシーのレモネード
価格：198円（税込）
発売日：2025年9月9日（火）
販売エリア：全国
90年代のアートを使用した「ルーシー」デザインのレモネード。
はちみつが入った、レモンの甘酸っぱさが癖になる味わいのドリンクです。
※1歳未満の乳児には与えないでください
スヌーピー チョコケーキドーナツ
価格：168円（税込）
発売日：2025年9月9日（火）
販売エリア：全国
「スヌーピー」の好物の一つであるドーナツをモチーフにした「スヌーピー チョコケーキドーナツ」
チョコを練り込んだケーキドーナツに、コーティングチョコとバター風味のクランチがトッピングされています。
70年代・90年代のレトロ感あふれるパッケージ入り☆
※沖縄県では仕様と価格が異なります
チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ
価格：178円（税込）
発売日：2025年9月9日（火）
販売エリア：全国（北海道、沖縄県、TOMONYを除く）
「チャーリー・ブラウン」が着ている洋服のジグザグ縞模様をイメージしたロールケーキ。
チョコチップ入りのバナナ風味クリームがふんわりとした生地で巻かれています。
パッケージにプリントされた60年代・90年代のアートにも注目です。
スヌーピーマグ＆白桃ゼリー
価格：930円（税込）
発売日：2025年9月16日（火）AM10：00〜
販売エリア：全国
『PEANUTS』コミック誕生75周年の特別デザインが施されたマグカップ付きゼリー。
各年代の「スヌーピー」が楽しめる、オリジナルデザインのマグが付いた白桃味のゼリーです。
※一部の店舗、および地域では取り扱いのない場合があります
※一部数量限定の商品があります
オリジナル商品コース
実施期間：
・キャンペーン期間：2025年9月9日（火）〜10月6日（月）まで
・応募期間 ：2025年9月9日（火）〜10月10日（金）まで
対象商品：スヌーピーのオリジナル商品5商品が対象です。
※上記のポップがついた商品が対象です
『PEANUTS』コミック誕生75周年にちなんだグッズが当たる、ファミマのアプリでスタンプ企画を開催！
期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、オリジナル商品を購入すると、1品につきスタンプが1個たまります。
スタンプをためて、お好みのコースに応募された方の中から抽選で合計110名にオリジナルグッズなどが当たります。
スタンプ2個：ファミマポイント 500円相当
当選人数：100名
ファミマポイントが当たる、スタンプ2個コース。
ファミリーマートで使える500円相当のポイントが付与されます。
スタンプ8個：オリジナル75周年お料理セット
当選人数：10名
スタンプ8個を貯めて応募された方の中から抽選で10名に当たる、オリジナル75周年お料理セット。
「スヌーピー」と仲間たちの形をしたパンケーキが焼ける大人気BRUNOのホットプレートに『PEANUTS』コミック誕生75周年のオリジナルプレートがセットになった特別セットです。
※画像はイメージです
※デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります
菓子コース
対象商品を買うと、ファミマでしか手に入らない限定オリジナルグッズがもらえる菓子コース。
期間中、対象商品を2個購入ごとに、限定のオリジナルグッズがいずれか1個もらえます。
※画像はイメージです
※デザイン・仕様は予告なく変更になる事があります
※景品は、なくなり次第終了となります。
※一部地域では対象商品の価格が異なります
第1弾：A4クリアファイル
プレゼント開始日時：2025年9月16日（火） 10:00〜
種類： 全6種類
時代ごとの「スヌーピー」や仲間たちの魅力、「スヌーピー」75年の歴史が楽しめる、A4サイズのクリアファイル。
クリアファイル表面には1950年代から2000年までの各年代のアートを使用し、裏面には各年代の名言があしらわれています。
第2弾：台紙付きダイカットステッカー
プレゼント開始日時：2025年9月23日（火） 10:00〜
種類： 全5種類
『PEANUTS』コミック誕生から50年間の各年代のアートを使用したスペシャルステッカーが登場。
一緒に入っている「スヌーピー」の小屋の台紙を組み立てて飾ることもできます。
PEANUTSコミック誕生75周年にちなんだグッズが当たる、ファミマのアプリでスタンプ企画を開催
実施期間：
・キャンペーン期間：2025年9月16日（火）〜10月6日（月）まで
・応募期間：2025年9月16日（火）〜10月10日（金）まで
期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象の菓子を購入すると、1品につきスタンプが1個たまります。
スタンプをためて、お好みのコースに応募すると、抽選で合計130名にオリジナルグッズなどが当たります。
※画像はイメージです
※デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります
スタンプ2個：ファミマポイント500円分
当選人数：100名
スタンプ2個で応募できるファミマポイント500円分コース。
抽選で100名の方にプレゼントされます。
スタンプ4個：オリジナル75周年お出かけセット
当選人数：30名
いつものお出かけにぴったりなオリジナル75周年お出かけセット。
『PEANUTS』コミック誕生75周年のデザインがあしらわれた特別なポーチとトートバッグです。
スヌーピーとファミリーマートオリジナルグッズも登場
ファミリーマートでしか手に入らない特別なグッズを発売。
お出かけに便利なショルダーバッグや、ポートと前髪クリップのセット、エコバッグなどがラインナップされます。
※販売展開店舗情報は9月8日（月）17時頃に特設ページ（https://fm-goods.com/dm4.html）に公開されます
※画像はイメージです
※デザイン・仕様は予告なく変更になる事があります
※商品は、なくなり次第終了となります
※一部の店舗、及び地域では取り扱いのない場合があります
SNOOPY JOE COOL めっちゃ整う! オールインショルダーバッグ BOOK
価格：2,970円(税込)
発売日：2025年9月12日(金)
販売店舗：全国約7,700店舗
収納に便利なポケットが7か所に施されたショルダーバッグ。
3層構造になった、お財布機能付きのショルダーバッグです。
SNOOPY ふわふわ BIG ポーチ & すやすや前髪クリップ 2個セット BOOK
価格：3,025円(税込)
発売日：2025年9月12日(金)
販売店舗：全国約7,700店舗
「スヌーピー」と「ウッドストック」の楽しい食事のシーンがプリントされたBIGポーチ。
すやすや眠るかわいいデザインに胸がきゅんとしそうな前髪クリップ2個もついた、豪華でお得な3点セットです。
SNOOPY CUP COFFEE TUMBLER BOOK A DELICIOUS TREAT
価格：3,102円(税込)
発売日：2025年9月12日(金)
販売店舗：全国約7,700店舗
おいしい温度が長持ちする真空断熱タンブラー。
結露しないため、デスクワークにも便利です。
スヌーピー レジ袋風エコバッグ
価格：1,980円（税込）
発売日：2025年9月18日（木）
販売店舗：全国約7,000店舗
カートをひく「スヌーピー」を大きくプリントしたエコバッグ。
持ち運びに便利な、コンパクトに畳めるレジ袋風デザインのエコバッグです。
スヌーピー マスコットチャーム
価格：1,760円（税込）
発売日：2025年9月18日（木）
販売店舗：全国約5,000店舗
「スヌーピー」のお顔をデザインしたふわもこ素材のマスコットチャーム。
お座りポーズの「スヌーピー」をレイアウトしたアクリルパーツ付きです。
コラボ限定『PEANUTS』のシールを「ファミマプリント」で発売
販売期間：2025年9月9日（火）10時 〜10月30日（火）23時59分
販売方法：選択形式
販売エリア：全国
期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、『PEANUTS』のファミリーマート限定ビジュアルを使ったシールを発売。
75周年アートや『ピーナッツ』コミック50年間にわたる各年代のイラストを使用した、ステッカーとしても利用できるシールが選択形式で発売されます。
※画像はイメージです
※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合があります
※マルチコピー機サービスは、地域・店舗によって取り扱いのない場合があります
スヌーピー 75thシール
価格：L判300円（税込）／2L判500円（税込）
種類：全2種
仕様：シール L判・2L判
『PEANUTS』の75周年記念ロゴが入ったシール。
歴代「スヌーピー」のかわいいアートがプリントされています。
スヌーピー シブリングス シール
価格：300円（税込）
仕様：シール L判
種類：全4種
「スヌーピー」の兄弟たち「オラフ」「スパイク」「アンディ」のシールです。
シンプルなカラーに仕上げられた、世代を問わず愛用できるシールです。
スヌーピー フィルム シール
価格：L判300円（税込）
仕様：シール L判
種類：全10種
『ピーナッツ』コミック50年間にわたる各年代のイラストを使用したシールです。
様々なポーズと表情をみせる「スヌーピー」と「ウッドストック」がレイアウトされています。
ファミリーマート×PEANUTSコミック誕生75周年 サステナビリティの取り組み
実施期間：2025年9月9日（火）〜10月31日（金）
限定デザイン寄付受付BOX設置店舗：
・PEANUTS Cafe SNOOPY MUSEUM TOKYO
・町田鶴間店
・南町田北店
・南町田四丁目店
・東名町田店
・町田成瀬が丘店
オリジナル壁紙キャンペーン詳細：
1）全国のファミマフードドライブ実施店舗で食品寄付をする
2）ファミマフードドライブBOXにあるQRコードからお客さまアンケートに回答→アンケート回答時に限定壁紙が入手可能になります
※先着1,000名の提供となります
地域と共に未来を育むサステナビリティ推進型コラボレーション施策として、『ピーナッツ』が地域を応援！
東京都町田市に「ファミマフードドライブ寄付受付BOX」が期間限定で設置されます。
日本で唯一の「スヌーピーミュージアム」に併設するピーナッツカフェやミュージアム周辺の町田市内ファミリーマート5店舗にスヌーピーとコラボした限定デザインで登場。
また、全国の「ファミマフードドライブ寄付受付BOX」設置店舗を対象に、期間中に食品を寄付し、アンケートに回答すると「スヌーピー」オリジナル壁紙が先着1,000名にもらえるキャンペーンも開催されます。
「スヌーピー」の好物をモチーフにしたドーナツなどが登場する『PEANUTS』コミック誕生75周年記念企画。
ファミリーマートにて2025年9月9日より開催される「ファミマの特別コレクション」の紹介でした☆
続きを見る
© 2025 Peanuts Worldwide LLC
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 【実食レポ】スヌーピーの好物をモチーフにしたドーナツやスイーツ！ファミリーマート「ファミマの特別コレクション」 appeared first on Dtimes.